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Ava gitti, arıların saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ava çıkan Yaşar Erdoğan (38), aracıyla bir kütüğe çarpınca arıların saldırısına uğradı.

Ava gitti, arıların saldırısına uğradı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ava çıkan Yaşar Erdoğan (38), aracıyla bir kütüğe çarpınca arıların saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerini arı sokan Yaşar Erdoğan tedaviye alındı.
Karamürsel Senaiye Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz avına çıkan Yaşar Erdoğan, aracıyla bir kütüğe çarptı. Kütükten çıkan arılar araca girdi. Arıların saldırısına uğrayan Yaşar Erdoğan, 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Aracıyla Sofular Mahallesi’ne gelen Yaşar Erdoğan’ı alan sağlık ekibi, Erdoğan'ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun birçok yerini arı sokan Yaşar Erdoğan tedaviye alındı.

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Ava gitti, arıların saldırısına uğradıAva gitti, arıların saldırısına uğradı

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