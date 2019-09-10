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Avam Kamarası Başkanı John Bercow istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 01:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de parlamento, askıya alınma kararının ardından toplandı. Hareketli tartışmaların yaşandığı oturumda yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevini yürüten John Bercow istifa kararını duyurdu.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow istifa etti

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 14 Ekim tarihine kadar tatil etmesiyle birlikte bugün son kez milletvekilleri bir araya geldiler.

Gerçekleştirilen oturumda Boris Johson’ın almış olduğu karar tartışılırken, İşçi partisi sekreteri Keir Starmer ‘’Parlemento ve Başbakanlık arasında güven duygusunun her geçen gün daha da zayıfladığını’’ belirtti.

İngiliz Parlementosunda gerçekleştirilen en önemli gündemlerden bir tanesi olan Brexit anlaşmasının dökümanlarının paylaşılması konusunda oylamaya gidildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen oylama da 311 oya karşı 302 oy ile Brexit anlaşmasının belgelerinin paylaşılmasına karar verildi.

Dışişleri Sekreri Dominic Raab parlementoda gerçekleştirdiği konuşmada, "Yaşanan tartışmalara rağmen Başbakan Johson Avrupa Birliği ile anlaşmak üzere görüşmeleri sürdürecektir. Tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşma olmadan olduğu takdir de çok daha iyi olacaktır." açıklamalarında bulundu.

AVAM KAMARASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevinde bulunan John Bercow milletvekillerinden öncce bir açıklama yaparak bir erken seçim kararı alınırsa, 31 Ekim tarihine kadar istifasını sunacağını Parlementodaki milletvekilleri ile paylaştı.

Bercow yaptığı konuşmada ise "2017 seçimleri sırasında eşime ve çocuklarıma söz vermiştim. Önümüzdeki seçimler benim son yılım olacak diye. Alınacak erken seçim kararı ile birlikte, seçim çalışmaları başlamadan önce istifa edeceğimi sizlerin onurunda bildiririm." açıklamalarında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası John Bercow ingiltere

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