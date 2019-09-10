Avam Kamarası Başkanı John Bercow istifa etti

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 14 Ekim tarihine kadar tatil etmesiyle birlikte bugün son kez milletvekilleri bir araya geldiler.

Gerçekleştirilen oturumda Boris Johson’ın almış olduğu karar tartışılırken, İşçi partisi sekreteri Keir Starmer ‘’Parlemento ve Başbakanlık arasında güven duygusunun her geçen gün daha da zayıfladığını’’ belirtti.

İngiliz Parlementosunda gerçekleştirilen en önemli gündemlerden bir tanesi olan Brexit anlaşmasının dökümanlarının paylaşılması konusunda oylamaya gidildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen oylama da 311 oya karşı 302 oy ile Brexit anlaşmasının belgelerinin paylaşılmasına karar verildi.

Dışişleri Sekreri Dominic Raab parlementoda gerçekleştirdiği konuşmada, "Yaşanan tartışmalara rağmen Başbakan Johson Avrupa Birliği ile anlaşmak üzere görüşmeleri sürdürecektir. Tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşma olmadan olduğu takdir de çok daha iyi olacaktır." açıklamalarında bulundu.

AVAM KAMARASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ