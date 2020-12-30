Avam Kamarası Brexit Anlaşması’nı Onayladı

‘‘Brexit bir son değil, başlangıç’’ diyen Johnson, ‘‘Yeniden elde ettiğimiz yetkilerimizi, kazandığımız araçları en iyi şekilde kullanma sorumluluğu hepimize ait’’ dedi.

Johnson, parlamentodaki özel oturumda yaptığı konuşmada ortak çıkarlar söz konusu olduğunda AB ile yakın temas halinde çalışmayı umduğunu kaydetti.

Anlaşmayla dört yıldır devam eden müzakere ve 1 trilyon dolarlık yıllık ticaret kapasitesini koruma çabaları sonuç vermiş olacak.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, 73’e karşı 521 oyla anlaşmaya destek verdi. Parlamentonun üst kanadında da tartışılıp onaylanması halinde anlaşmanın gece yarısına kadar yasalaşması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile İngiltere arasında Brexit sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşmayı imzaladı. AB liderlerinin belgeyi imzalamasının ardından anlaşma Brüksel’den Londra’ya Johnson’ın imzalaması için gönderildi.İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası da Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı.

24 Aralık’ta üzerinde uzlaşıya varılan anlaşma çeşitli kesimler tarafından eleştirilmişti. Muhalefetteki İşçi Partisi anlaşmanın zayıf olduğunu, hizmet sektörü, balıkçılık gibi alanlarda yeterince koruma sağlamadığını öne sürmüştü. Ayrıca Kuzey İrlanda’nın statüsünün de belirsizliğini büyük ölçüde koruduğu kaydedilmişti.

Ancak buna rağmen Johnson partisindeki Brexit yanlılarının desteğini kazandı.

Johnson, İngiltere’nin AB ile ilişkilerindeki ‘‘yaşlı, yorgun ve tartışmalı sorunların’’ sona ermesini, böylece İngiltere’nin AB’nin sahip olabileceği en iyi dost ve müttefik olmasını umduğunu kaydetti.

AB tarafından yapılan açıklamadaysa ‘‘En önemlisi AB ve İngiltere’nin geleceğe bakarak ilişkilerinde yeni bir sayfa açması’’ denildi.

İngilizler bundan dört buçuk yıl önce düzenledikleri referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oranla AB’den ayrılmak yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere, resmi olarak 31 Ocak 2020'de AB'den ayrıldı. Daha sonra Avrupa kurallarına ve dolayısıyla üye devletler adına Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilen ticaret anlaşmalarına tabi kaldığı bir geçiş dönemine girdi.

Bu geçiş dönemi sonunda yapılan anlaşma, ticaretten taşımacılığa, enerji ağlarından balıkçılığa kadar birçok alanı düzenliyor.

Her iki tarafın da anlaşmayı imzalamasının ardından Şubat ayında Avrupa Parlamentosu’nun nihai onayı vererek anlaşmayı kalıcı hale getirmesi bekleniyor.

