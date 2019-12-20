Avam Kamarası Brexit tasarısını kabul etti

Böylelikle 31 Ocak’ta ülkenin AB’den ayrılması için önemli bir adım atıldı.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasına ilişkin yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi. Başbakan Boris Johnson'un sunduğu tasarının 234'e karşı 358 oy ile kabul edilmesi üzerine ülkenin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasının önündeki ilk engel aşılmış oldu. Johnson oylama sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Brexit yönünde bir adım daha attık” ifadesini kullandı.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin ülkede geçen hafta yapılan erken genel seçimleri kazanarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmesinin ardından Brexit anlaşmasına ilişkin tasarının onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

"Ulusal tarihin dönüm noktası”

Seçim kampanyası süresince ülkenin en kısa sürede AB'den ayrılması gerektiğini savunan Başbakan Johnson, oylama öncesinde yaptığı konuşmada da, Brexit'e ilişkin yasa tasarısını "ulusal tarihin bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Johnson, "Yaşanan kararsızlıklar, ertelemeler ve çıkmaz sonrasında değişiklik ve eylem zamanının geldiğini” belirterek, vekillere "geçen üç buçuk yılda yaşanan üzücü hikayeyi” sonlandırma çağrısı yaptı.