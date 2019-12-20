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Avam Kamarası Brexit tasarısını kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 23:38 | Son Güncelleme

Erken genel seçimlerin ardından Avam Kamarası’nda çoğunluğu sağlayan Başbakan Johnson’ın sunduğu Brexit tasarısı kabul edildi.

Avam Kamarası Brexit tasarısını kabul etti

Böylelikle 31 Ocak’ta ülkenin AB’den ayrılması için önemli bir adım atıldı.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasına ilişkin yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi. Başbakan Boris Johnson'un sunduğu tasarının 234'e karşı 358 oy ile kabul edilmesi üzerine ülkenin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasının önündeki ilk engel aşılmış oldu. Johnson oylama sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Brexit yönünde bir adım daha attık” ifadesini kullandı.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin ülkede geçen hafta yapılan erken genel seçimleri kazanarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmesinin ardından Brexit anlaşmasına ilişkin tasarının onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

"Ulusal tarihin dönüm noktası”

Seçim kampanyası süresince ülkenin en kısa sürede AB'den ayrılması gerektiğini savunan Başbakan Johnson, oylama öncesinde yaptığı konuşmada da, Brexit'e ilişkin yasa tasarısını "ulusal tarihin bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Johnson, "Yaşanan kararsızlıklar, ertelemeler ve çıkmaz sonrasında değişiklik ve eylem zamanının geldiğini” belirterek, vekillere "geçen üç buçuk yılda yaşanan üzücü hikayeyi” sonlandırma çağrısı yaptı.

Johnson'ın selefi Theresa May’in sunduğu tasarı, yapılan üç oylamada da kabul edilmemiş ve bunun üzerine Brexit tarihinin ertelenmesi gerekmişti.

Seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa edeceğini açıklayan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Brexit anlaşmasını eleştirerek, bunun "korkunç bir sözleşme” olduğu görüşünü tekrarladı.

AB ise Brexit anlaşmasının kabul edilmesi yönünde atılan adımı memnuniyetle karşıladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avam Kamarası'ndaki oylamayı "önemli bir etap” olarak nitelendirdi.

Nihai oylama 9 Ocak'ta

Tasarıya ilişkin değişiklik maddelerinin 7-9 Ocak tarihleri arasında görüşülmesi ve 9 Ocak'ta nihai oylamanın yapılması öngörülüyor. Bunun ardından tasarı Lordlar Kamarası'nın onayına sunulacak. Tasarının parlamentonun üst kanadında da kabul edileceği tahmin ediliyor.

Böylelikle, daha önce ertelenen Brexit'in 31 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından sert bir geçişin önlenmesi için geçiş süreci başlayacak. Bu dönemde Birleşik Krallık, AB iç piyasasına dahil olmayı ve Gümrük Birliği'nde kalmayı sürdürecek. Bu dönemde taraflar arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereler yürütülecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürmesi planlanan bu geçiş dönemi, bir kereye mahsus olmak üzere iki yıla kadar uzatılabilecek.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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