Avam Kamarası'dan İngiltere'nin AB'den Ayrılmasına Onay

İngiltere’nin AB’den ayrılmasını düzenleyen Brexit tasarısı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda kabul edildi. Böylece İngiltere 31 Ocak’ta AB’den resmen ayrılmaya bir adım daha yaklaştı.

İngiltere’nin AB’yle vardığı Brexit anlaşmasını hayata geçirmeyi içeren tasarı, 231’e karşı 330 oyla kabul edildi.

Bu gelişme, Başbakan Boris Johnson’a, İngiltere’nin tarihindeki en derin krizlerinden birini artık geride bırakıp nihayet yeni bir sayfa açmasını sağlayacak. İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması ve bunun da özellikle ekonomiye getirebileceği kaoslara ilişkin kaygılar da artık son buluyor.

Brexit Bakanı Stephen Barclay parlamentoda saatler süren tartışmaların ardından söz alarak, “Artık Brexit’i hayata geçirmenin zamanı. Bu tasarı da bunu yapıyor” dedi.

Şimdi parlamentonun üst kanadında görüşülecek olan tasarının gelecek haftalarda kabul edilip yasalaşması bekleniyor.

