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Avam Kamarasına İşçi Partili başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:59 | Son Güncelleme

ngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının başkanlığına İşçi Partili Lindsay Hoyle seçildi.

Avam Kamarasına İşçi Partili başkan

Avam Kamarasında bugün yapılan oylamaların 4. turunda başkanlığa, aynı partiden rakibi Chris Bryant'ın aldığı 213 oya karşı 325 oy alan ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Hoyle getirildi.

Hoyle'u, milletvekilleri, parlamentonun geleneğine uygun olarak sürükleyerek kürsüsüne çıkardı.

Parlamenter monarşiyle yönetilen İngiltere'de bu geleneğin kökeninde, başkanın görevleri arasında parlamentonun görüşünü krala iletmenin de olması yatıyor. Ülkede sadece 1394-1535'te bu tehlikeli görevi yerine getiren 7 parlamento başkanı kellesini kaybederek tarihe geçmişti.

Hoyle, 9 yıldır Avam Kamarası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

AVAM KAMARASININ ÖNEMİ ARTTI

Avam Kamarası başkanlığı, John Bercow’un geçen hafta görevi bırakmasıyla boşalmıştı.

Brexit sürecinde kendisinin de mensup olduğu Muhafazakar Parti hükümetine karşı parlamentonun egemenliğinden yana tutum alan Bercow, Başbakan Boris Johnson'ın erken genel seçimde karşısına bir aday çıkarabileceğini açıklamasının ardından görevi bırakma kararı almıştı.

İngiltere'de teamüle göre partiler genel seçimlerde Avam Kamarası başkanlarının seçim bölgesinde ona rakip aday göstermiyor.

Bercow'un son 3 yılda hükümete karşı parlamentodan yana tutum almasının ardından Avam Kamarası başkanlığının İngiliz siyasetindeki önemi artmıştı.

YENİ BAŞKANIN ÖMRÜ KISA OLABİLİR

Avam Kamarası, Brexit sürecinin tıkanması yüzünden geçen hafta ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürme kararı almıştı.

Siyasi gözlemciler, Avam Kamarası başkanlığına İşçi Partili bir ismin gelmesi nedeniyle Brexit'i hayata geçirme kararlığındaki Johnson'ın teamüle aykırı olarak yeni başkanın karşısına erken genel seçimde aday çıkarabileceği veya yeni parlamento açıldığında yeni bir başkan seçilmesi için baskı yapabileceği görüşünü dile getiriyor. Böyle bir durumda, Hoyle, İngiliz tarihinde Avam Kamarası başkanlığında en kısa kalan isim olabilir.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almış ancak hükümetlerin AB ile varılan anlaşmaları parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brexit önce 31 Ekim'e, son olarak da 31 Ocak'a ertelenmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Boris Johnson Brexit ingiltere John Bercow Lindsay Hoyle

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