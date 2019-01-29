Avam Kamarası'nda Brexit oylaması

Başbakanın AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda reddedilmişti.İngiltere Avam Kamarası Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine şekil vermek üzere yeniden toplanıyor. Akşam saatlerindeki genel kurulda Brexit konusundaki çok sayıda önerge oya sunulacak. Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması ay ortasındaki oylamada büyük çoğunlukla reddedilmişti.

Hükümetin B planı olarak oya sunacağı yeni karar taslağı hakkında 10'un üzerinde değişiklik önergesi verildi. Önergelerin çoğunda Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasındaki sınırın açık kalacağına dair verilen garantinin kaldırılması, süreye bağlanması ya da İngiltere tarafından feshedilebilmesi isteniyor.

Theresa May'in sınırla ilgili "alternatif çözümlere" sıcak baktığı ve sınır konusunu Brüksel ile yeniden görüşebilmek için parlamentodan yetki isteyeceği öğrenildi. Ancak AB'nin iki İrlanda arasındaki sınır konusunda tavize yanaşacağına ihtimal verilmiyor.

Muhalefet kanadı AB'den anlaşmasız çıkışı önlemek için yeni bir öneri hazırladı. Öneride çıkış anlaşması Şubat sonuna kadar Avam Kamarası'nda onaylanmadığı takdirde Brexit'in ertelenmesi öngörülüyor. AB üyeliğinin yeniden halkoyuna sunulmasından yana olan parlamenterlerin de bu öneriyi desteklemeleri bekleniyor. Bir diğer öneride ise önümüzdeki haftalarda Brexit anlaşmasının alternatiflerinin Avam Kamarası'nda oylanması talep ediliyor.