LONDRA (AA) - İngiltere'de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük yasa tasarısı Avam Kamarasında kabul edildi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda 312'ye karşı 313 oyla kabul edildi.

Tasarı, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na sevkedilecek. Yarın veya cuma günü Lordlar Kamarası'nda oylanacak tasarı, orada da kabul edilirse Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yürürlüğe girecek.

Tasarının yasalaşması halinde, Theresa May hükümeti, İngiltere'yi AB'den anlaşmasız ayıramayacak ve AB'den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.

May, dün 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Brexit için kısa süreli yeni bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Ancak parlamentoda çok sayıda milletvekili, hükümetin Brexit sürecinde sergilediği performans nedeniyle May'in bu konudaki sözüne güvenmediklerini açıklamıştı.