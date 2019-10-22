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Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 22:18 | Son Güncelleme

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi - Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Hükümetin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.

Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.

Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Avrupa Birliği Brexit ingiltere

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