AVANAK ABDİ KONUSU VE OYUNCULARI! Avanak Abdi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Avanak Abdi filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ünal Gürel ve Ali Şen gibi isimleri bulunduran Avanak Abdi filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Natuk Baytan yönetmenliğindeki Avanak Abdi filmi ile ilgili merak edilenler...

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti

Ayşen Gruda - Nevin Şenses

Ünal Gürel - Barut Osman

Necdet Yakın - Nuri

Ali Şen - Simsar Cafer

Atilla Ergün - Komiser

Yadigar Ejder - Urfalı Apti

Macit Flordun - Menajer Erto

Arap Celal - Barut'un adamı

Sönmez Yıkılmaz - Barut'un adamı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Aile

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:45 Avanak Abdi

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

