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AVANAK ABDİ KONUSU VE OYUNCULARI! Avanak Abdi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

05.10.2023 19:55 | Son Güncelleme:
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Avanak Abdi filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen Avanak Abdi filmi, yine heyecanla bekleniyor. Peki, Avanak Abdi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Avanak Abdi filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ünal Gürel ve Ali Şen gibi isimleri bulunduran Avanak Abdi filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Natuk Baytan yönetmenliğindeki Avanak Abdi filmi ile ilgili merak edilenler...

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

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AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti
Ayşen Gruda - Nevin Şenses
Ünal Gürel - Barut Osman
Necdet Yakın - Nuri
Ali Şen - Simsar Cafer
Atilla Ergün - Komiser
Yadigar Ejder - Urfalı Apti
Macit Flordun - Menajer Erto
Arap Celal - Barut'un adamı
Sönmez Yıkılmaz - Barut'un adamı

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Aile
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:45 Avanak Abdi
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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