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Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:00 | Son Güncelleme

Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söyleyen sanık, yargılandığı davada tahliye edildi.

Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söyleyen sanık, yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.
Karikatürist Oğuz Aral’ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklanan Gökmen Turunç’un, “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Turunç cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanığın, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" demesi üzerine mahkeme hakimi, "Özür dilemene gerek yok" dedi.

Hakimle sanık arasında ilginç diyalog
Bunun üzerine hakimin, "Seni bırakırsam arandığında bulunabilecek misin?" diye sorması üzerine sanık, "Vallahi gelirim" diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Aradığımız zaman gelmezsen polise vereceğiz" dedi. Sanık Turunç ise, "Gelirim efendim" diye konuştu.

Tahliye edildi, akıl sağlığı tespit edilecek
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olup olmadığı hususunda rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gökmen T.’nin 13 Aralık 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında müşteki Fuat Kalyoncu’nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ne ait olan ‘Avanak Avni’ adli heykeli bileklerinin üstünden keserek çaldığı ve evine götürdüğü anlatılmıştı.

Savunması şaşırtmıştı
Şüphelinin ifadesinde, heykelin hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını söylediği belirtilmişti. Mahkeme sorgusunda ise, Avanak Avni heykelini gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve içinden gelen bir sesin ‘Al bunu evine götür’ dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü beyan ettiği vurgulanmıştı. Gökmen T.’nin ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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