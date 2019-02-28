Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa tahliye

Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söyleyen sanık, yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

Karikatürist Oğuz Aral’ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklanan Gökmen Turunç’un, “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Turunç cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanığın, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" demesi üzerine mahkeme hakimi, "Özür dilemene gerek yok" dedi.

Hakimle sanık arasında ilginç diyalog

Bunun üzerine hakimin, "Seni bırakırsam arandığında bulunabilecek misin?" diye sorması üzerine sanık, "Vallahi gelirim" diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Aradığımız zaman gelmezsen polise vereceğiz" dedi. Sanık Turunç ise, "Gelirim efendim" diye konuştu.