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Avanak Avni yeniden Karikatür Evi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

KADIKÖY Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan Avanak Avni heykeli, eski yerine, ustası Oğuz Aral’ın yanına yerleştirildi.

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan Avanak Avni heykeli, eski yerine, ustası Oğuz Aral’ın yanına yerleştirildi. Kadıköy Belediyesi tarafından Temmuz 2017’de yaptırılan usta karikatürist Oğuz Aral ve efsanevi karakteri Avanak Avni heykelleri Hasanpaşa’da hem Kadıköy’e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni gösteriyordu. Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından Karikatür Evi’nin karşısındaki alana yapılan 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki, bronz Avanak Avni heykeli iki hafta önce ayaklarından ayrılarak çalındı. Heykeltıraş Yunus Tonkuş, Şişli’de bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen heykeli, koparıldığı noktadan yeniden birleştirdi. Ayaklarına kaynak yaparak sağlamlaştırılan heykel, yeniden Hasanpaşa’da bulunduğu noktaya dikildi. ‘AVANAK AVNİ MAHALLENİN ÇOCUĞU OLDU’ Heykeli inceleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Türk karikatüristlerin heykellerini yapıyoruz. Avanak Avni, Abdulcambaz, Enkahraman Rıdvan ve Bezgin Bekir gibi tiplerle beraber daha da arttıracağız. Türkiye’nin en ünlü karikatüristlerinden Oğuz Aral’ın heykelini de yapacağız. Avanak Apti Oğuz Aral’ın 73’te yarattığı bir tip. Öğrenciliğimiz zamanında çok meşhurdu. Aslında Avanak Apti, tipik olarak bu ülkenin insanlarının sokakta ki bir örneği. Zekiliği ve espri anlayışı onlardan geliyor. Hasanpaşa’da benimsediler. Bu mahallenin çocuğu oldu. Bizde mutlu olduk” şeklinde konuştu. “KUŞTEPE’DE BİR HIRSIZIN EVİNDE YAKALANDI” Başkan Nuhoğlu Avanak Avni’nin bulunmasına ilişkin ise, "Çalındığı andan itibaren emniyet sıkı bir takip yaparak, Kuştepe’de bir hırsızın evinde yakalandı. Sanat eserleri bir toplumun en önemli göstergesi. Aslında şiddetin, sevgisizliğin ve her türlü terörün karşıtı düşünceyi sağlayan bir alan. Sanatı toplumla bir araya getirmek, bunu heykellerle yapmak toplumu sakinleştiriyor ve gülümsetiyor” dedi. “BACAK KISMINDAN ZORLAYARAK VE SALLAYARAK KOPARTMIŞLAR” Avanak Avni heykelini yerine yerleştiren heykeltıraş Yunus Tonkuş ise “Heykel çalındığı zaman üzüldüm. Sanat eserine sahip çıkılması gerekirken çalındı, olmaması gerekiyor. Bir kişinin yapabileceği bir olay değil, dört beş kişinin bacak kısmından zorlayarak ve sallayarak kopartmışlar. Bir kişinin taşıyabileceği bir heykelde değil gördüğünüz gibi biz dört kişi buraya zorlanarak taşıdık” sözlerini kullandı. KARİKATÜR EVİ’NDE HEYKELLER SİZİ BEKLİYOR Oğuz Aral’ın 1973 yılında çizmeye başladığı çizdiği Avanak Avni’nin maceraları Türkiye sınırlarını aşıp Güney Afrika'daki ırkçı olaylara karşı, Meksika'da ise ABD karşıtı grupların sembolü olmuştu. Oğuz Aral Gırgır Dergisi’nin el değiştirmesinden sonra 1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını vermişti. Avni dergisi 1996'ya kadar yayınınısürdürmüştü. Oğuz Aral’ın 2004’te hayata veda edişinin ardından, Penguen dergisi çizerleri Oğuz Aral'ın anısına Avni'nin karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi. Karikatür Evi’nde Yunus Tonkuş’un Oğuz Aral ve Avanak Avni heykellerinin yanı sıra Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz, Tuncay Akgün’ün Bezgin Bekir, Bülent Arabacıoğlu’nun En Kahraman Rıdvan ve Uğur Gürsoy’un Fırat karakterlerinin heykelleri bulunuyor.

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