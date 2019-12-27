HABER
  4. ‘Avangard’ hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı

‘Avangard’ hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalar arası  ‘Avangard’ hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının ordu envanterine girdiğini duyurdu.

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalar arası ‘Avangard’ hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının ordu envanterine girdiğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Avangard’ hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının Rus Ordusu'na teslim edildiğini ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, hipersonik füze tipi araçlı en son Avangard stratejik füze sistemiyle donatılmış ilk füze bataryasının yerel saatle 10:00’da kullanıma hazır halde göreve başladığı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Daha önce de, Avangard hipersonik füze sistemlerinin ilk alayının, Orenburg bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından kullanılan Dombarovski Hava Üssü’nde konuşlanacağı aktarılmıştı.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazırPutin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır
İtalyan basınından 'AB, Libya’da uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiasıİtalyan basınından 'AB, Libya’da uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Maria Zakharova’dan dans şov

Maria Zakharova’dan dans şov

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.