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Avanos'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  İlçede polisin yol uygulamasında durdurulan Nevşehir plakalı bir araçta ve araç içindeki O.Ö.Y., M.E.S.

Avanos'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçede polisin yol uygulamasında durdurulan Nevşehir plakalı bir araçta ve araç içindeki O.Ö.Y., M.E.S. ile A.C'nin üzerlerinde yapılan aramada, 14 extacy hap, 0,41 gr kristal, iki parça halinde toplam 1 gram kokain ve 5 bin 589 gram esrar ele geçirildi. Zanlılardan O.Ö.Y. ve A.C., ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak“ suçundan sevk edildikleri adliyede çılarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilirken, M.E.S ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, Avanos'ta faaliyet gösteren bir işyerinde ses çıkartma tartışması nedeniyle meydana gelen kavgada, “Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Silahla Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Silahla Yaralamaya Teşebbüs’ suçlarından gözaltına alınan N.T., T.İ, G.S., T.Ö. ve N.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Zanlılardan N.T. ve T.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer kişiler ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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