Avanos'ta bir evin bahçesinde Roma dönemi mezar taşı bulundu

Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da, bir evin bahçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezar taşı bulundu.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde oturan Ömer Uçar, yakınları ile birlikte evinin bahçesinde temizlik çalışması yaptığı esnada büyük bölümü toprağa gömülü mezar taşı buldu. Uçar, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber verdi. Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezar taşı ile ilgili Koruma Kurulu'ndan alınacak izin doğrultusunda bahçede inceleme yapılacağı belirtildi.

Ömer Uçar'ın akrabası Alaattin Sarıdaş, toprak altında olan taşı yeni bulduklarını belirterek, "Bahçede temizlik yaparken bu taşı bulduk. Üzerinde bir takım yazılar var. Koruma Kurulunun izni sonrası gelecek ekipleri merakla bekliyoruz. İnşallah bu taşta yazanlar beldemizin geleceğine ışık tutacaktır" dedi.

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