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Avanos'ta sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.

Avanos'ta sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.
İlçede akşam üzeri başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının toprağı yumuşatması ve bu sırada esen fırtına nedeniyle, Edip Akbayram Sokak'taki 80 yılık söğüt ağacı ile Atatürk Caddesi, Saruhan Caddesi ve Sanayi Caddesi'ndeki 15 ağaç devrildi. Avanos Belediyesi yetkilileri, yağış sonrası ilçede su baskınlarının da yaşandığını, ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Yetkililer, Edip Akbayram Caddesi'ndeki sögüt ağacının 2 aracın üzerine devrildiğini ve içlerinde kimse bulunmayan araçlarda maddi hasar meydana geldiğini de ifade etti.
Öte yandan, Halk Eğitim Merkezi karşısındaki esnaf da yağmur sularını Kızılırmak'a taşıyan kanalların dolması ve yetersiz kalması nedeniyle iş yerlerine suların dolduğunu belirtirken, Çanakçılar Çarşısı'nda işyerlerinin önünde bulunan çanakların ve toprak işleme el eserlerinin fırtınadan zarar gördüğünü söylediler.

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Avanos'ta sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkilediAvanos'ta sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkilediAvanos'ta sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkilediAvanos'ta sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi

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