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Avanos'taki kortej yürüyüşünde 150 metrelik Türk bayrağı taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

Avanos'taki kortej yürüyüşünde 150 metrelik Türk bayrağı taşındı

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.
Avanos'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejde, Avanos Belediyesi tarafından hazırlanan 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da yer aldı. Öğrenciler ve vatandaşlar, kenarlarından tuttukları bayrağı, Kızılırmak Köprüsü üzerinden geçirerek törenin yapılacağı meydana getirdi. Törende, folklor gösterileri ile özel eğitimli köpeklerle yapılan gösteriler ilgiyle izlendi.

FOTOĞRAFLI

Avanos'taki kortej yürüyüşünde 150 metrelik Türk bayrağı taşındı

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