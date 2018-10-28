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AVAŞİN'DE TERÖRİSTLERİN MAĞARASINA OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

TSK terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Komandolar, teröristlerin inlerini birer birer temizliyor.

ANKARA (DHA) - TSK terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Komandolar, teröristlerin inlerini birer birer temizliyor.
Genelkurmay'dan konuyla ilgili yaplan açıklamada, "Avaşin Basyan bölgesinde komandolar tarafından icra edilen operasyonlarda, 28 Ekim 2018’de, teröristler tarafından bir mağaraya saklanmış iki adet kullanıma hazır AT-4 tanksavar silahı, 5 adet RPG-7 anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mağaradan çıkarılan mühimmatlar

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