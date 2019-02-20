Avatar Atakan: Doğuma girdim eşimden soğumadım

Survivor yarışmasıyla ünlenen Avatar Atakan katıldığı magazin programında babalığın kendisini değiştirdiğini açıkladı...

Avatar Atakan'dan samimi açıklamalar

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Atakan geçtiğimiz günlerde kanser hastası bir kız çocuğuna yardım etmesiyle ilgili sorulan sorulara "Bu tarz şeyleri konuşmak taraftarı değilim. Biz zaten organizasyonu bu kardeşimiz için yaptık.

Yurtdışında gerçekleşti. Kanser hastası, küçük bir kız kardeşimiz için yaptık. Söylemek doğru olmaz ama 140 bin Euro civarı bir yardım yapıldı. Biz yıllarca dövüştük, bu sırada birilerine de faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize" açıklamasını yaptı.

Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Atakan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

BABALIK BENİ DEĞİŞTİRDİ Baba olduktan sonra hayatım da çok şey değişti. Biraz zormuş açıkçası. Hep derler ya ‘baba olunca anlarsınız’ doğduktan sonra anladım. Tarif edilemez bir duygu. Başka hiçbir şeyi böyle sevemezsiniz. Eşimi de çok seviyorum, ama çocuğun sevgisi başka.

Maçlarda bile bunu aklımdan çıkarmıyorum, ‘rakibimin de bir çocuğu vardır, akşam eve gidecek, çok da zorlamayayım’ diyorum kendi kendime.

DOĞUMA GİRDİM SOĞUMADIM Ben de oğlumun doğumuna girdim. Eşim normal doğum yaptı, o günden sonra bir soğuma olmadı ben de hatta daha da bağlandım diyebilirim.