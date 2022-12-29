Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Son günlerin sosyal medyayı sallayan akımı; yapay zeka ile avatar oluşturmak! İçinde ünlü isimlerin de olduğu milyonlarca kişi avatarlarını Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak paylaşıyor. Siz de bu eğlenceli deneyime ortak olmak isterseniz Mynet'in Avator uygulaması ile buraya tıklayarak kolayca avatarlarınızı oluşturabilirsiniz. İşte avatar çılgınlığına katılan ünlü isimlerden bazıları...
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.