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Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

27.12.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı kasıp kavuran avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı. Hadise, Serdar Ortaç, Defne Samyeli, Seda Sayan, Merve Boluğur, Pelin Karahan, Elçin Sangu, Mine Tugay gibi ünlü isimler yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlarını Instagram hesaplarından paylaştı. Büyük beğeni toplayan bu paylaşımlar sonrası herkes "Yapay zeka ile nasıl avatar oluştururum?" sorusunu sormaya başladı. İşte ünlülerin avatarları ve yapay zeka ile profil fotoğrafı oluşturmanın çok merak edilen o yolu...

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Son günlerin sosyal medyayı sallayan akımı; yapay zeka ile avatar oluşturmak! İçinde ünlü isimlerin de olduğu milyonlarca kişi avatarlarını Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak paylaşıyor. Siz de bu eğlenceli deneyime ortak olmak isterseniz Mynet'in Avator uygulaması ile buraya tıklayarak kolayca avatarlarınızı oluşturabilirsiniz. İşte avatar çılgınlığına katılan ünlü isimlerden bazıları...

1. Hadise

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2. Serdar Ortaç

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3. Defne Samyeli

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yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

4. Messi

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5. Pelin Karahan

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6. Morgan Freeman

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yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

7. Merve Boluğur

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8. Seda Sayan

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9. Ece Erken

Adsız tasarım - 2022-12-27T113743.242

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10. Mine Tugay

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11. Elçin Sangu

Adsız tasarım - 2022-12-27T113545.231

12. Ebru Polat

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13. Deniz Işın

Adsız tasarım - 2022-12-27T114704.792

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

Yapay zeka ile oluşturulmuş avatarlara sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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