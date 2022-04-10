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'Avatar Diyarı'nda sprey boya skandalı! "Aşkını yazmışsın ama insan olamamışsın"

10.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ABD yapımı ünlü 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırdığı için doğa yürüyüş gruplarının 'Avatar Diyarı' olarak isimlendirdiği Adam Kayalar, vandallar tarafından sprey boyayla kirletildi. Kayaların üzerine kırmızı sprey boyayla 'N' ve 'M' harfleriyle kalp işareti çizildiği görüldü. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) görevli Orhan Çakmur, "Ah be güzel kardeşim. Adam Kayalar'a aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın" ifadelerini kullandı.

'Avatar Diyarı'nda sprey boya skandalı! "Aşkını yazmışsın ama insan olamamışsın"

'Avatar Diyarı'nda spreyli aşk yazısı skandalı yaşandı. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Psidia'nın antik kentlerinden Selge'yi çevreleyen, Köprülü Kanyon Milli Parkı, St. Paul yolu üzerindeki, 'Torosların Peribacaları', 'Avatar Diyarı', 'Antalya'nın Kapadokyası' gibi benzetmelerde bulunulan yürüyüş rotalarından Adam Kayalar, vandallar tarafından sprey boyayla krletilerek bir skandala imza atıldı.

"BU TÜR DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) basın biriminde görevli Orhan Çakmur, geçen hafta arkadaşlarıyla bölgede doğa yürüyüşü yaparken, peri bacalarını andıran kayalar üzerinde kırmızı sprey boyayla 'N' ve 'M' harfleriyle kalp işareti çizildiğini gördü.

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Doğa harikası bu kayaların kirletilmesini 'vandallık' olarak nitelendiren Çakmur, “Orası çok kıymetli bir bölge, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gittiği bir doğa harikası. Bu tür değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ayrıca o kayaların yüzeyleri de çok hassas. Bazen tarihi alanlarda da benzer durumlar yaşanıyor ve temizlenebiliyor, bu kayalar çok hassas olduğundan sanırım temizliği de çok zor olacaktır. Ah be güzel kardeşim. Adam Kayalar'a aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın" dedi.

AYAKTA DURAN İNSANI ANDIRDIĞI İÇİN 'ADAM KAYALAR' OLARAK İSİMLENDİRİLİYOR

ABD yapımı fantastik 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırdığı için doğa yürüyüş gruplarının 'Avatar Diyarı' olarak isimlendirdiği Adam Kayalar, 65 milyon yaşındaki 'konglomera' kayalarından oluşuyor. Toroslar'da, deniz tabanından yükselen kum ve çakıl alanlarının basınçla toprak ve mil ile birleşmesi sonucu oluşan kayalardan oluşan ormanlık alanda yaşayan köylüler de hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

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Doğa gezginleri, bölgede yaşayan köylüleri de orman teşkilatının bir dönem uyguladığı keçi besleme yasağı ve Köprüçay üzerinde planlanan HES'ler ve baraj projeleri nedeniyle, Avatar filmindeki Na'vi halkı gibi huzurunu kaybettiğine işaret ediyor. Kayaların boyları 10 ile 70 metre arasında değişiyor ve şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak isimlendiriliyor. (DHA)

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