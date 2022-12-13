Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar nerede, ne zaman çekildi? James Cameron'un efsane filmi bu akşam tv'de!

Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar nerede, ne zaman çekildi? James Cameron'un efsane filmi bu akşam tv'de!

13.12.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar filmi bu akşam sinema severlerle buluşmaya hazırlanırken, film hakkındaki detaylar sorgulanmaya başladı. Ünlü yönetmen James Cameron imzasını taşıyan Avatar yakında 2. filmi ile vizyona girecek. Peki, Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar nerede, ne zaman çekildi? İşte yanıtları...

Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar nerede, ne zaman çekildi? James Cameron'un efsane filmi bu akşam tv'de!

Bilim kurgu efsanelerinden biri olan Avatar'ın senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. İzlenme ve gişe rekortmeni Avatar aynı zamanda farklı ödüllere de layık görülmüş. İşte bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Avatar filminin oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

AVATAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.

avatar 2 suyun yolu

AVATAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sam Worthington Rolü : Jake Sully

Zoe Saldana Rolü : Neytiri

Sigourney Weaver Rolü : Grace Augustine

Stephen Lang Rolü : Miles Quaritch

Michelle Rodriguez Rolü : Trudy Chacon

Giovanni Ribisi Rolü : Parker Selfridge

Joel David Moore Rolü : Norm Spellman

Wes Studi Rolü : Eytukan

avatar 2 kapak

AVATAR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Avatar filmi 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.

avatarr

AVATAR 2,3,4,5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin başarısının ardından James Cameron, dört ardıl film daha üretmek için 20th Century Fox ile anlaşma imzaladı: Avatar 2 ve Avatar 3'ün ana çekimleri tamamlandı ve sırasıyla 16 Aralık 2022 ve 20 Aralık 2024'te gösterime girecekler; ve kalan filmlerin Avatar 4 ve Avatar 5 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de gösterime girmeleri planlanmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse onları durduramadı! “William’ı korumak için...”Kimse onları durduramadı! “William’ı korumak için...”
Dünyanın konuştuğu takas anı! “ABD bedelini ödeyecek”Dünyanın konuştuğu takas anı! “ABD bedelini ödeyecek”
Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”
Anahtar Kelimeler:
FOX sinema avatar avatar 2 avatar 3 avatar 4 avatar 5 film

En Çok Okunan Trend Haberler

Kar ülkeyi esir aldı İngilizler çıldırdı! ''Hiç görmedim...''

Kar ülkeyi esir aldı İngilizler çıldırdı! ''Hiç görmedim...''

Eylem sırasında elini asfalta yapıştırdı! Bir türlü çıkartmayınca...

Eylem sırasında elini asfalta yapıştırdı! Bir türlü çıkartmayınca...

Dev yasak! Bu tarihten sonra doğanlar satın alamayacak

Dev yasak! Bu tarihten sonra doğanlar satın alamayacak

Oturuşu bile gündem yaratmaya yetti! Bacaklarını iki yana açıp...

Oturuşu bile gündem yaratmaya yetti! Bacaklarını iki yana açıp...

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.