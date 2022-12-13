Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar nerede, ne zaman çekildi? James Cameron'un efsane filmi bu akşam tv'de!

Bilim kurgu efsanelerinden biri olan Avatar'ın senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. İzlenme ve gişe rekortmeni Avatar aynı zamanda farklı ödüllere de layık görülmüş. İşte bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Avatar filminin oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

AVATAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.

AVATAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sam Worthington Rolü : Jake Sully

Zoe Saldana Rolü : Neytiri

Sigourney Weaver Rolü : Grace Augustine

Stephen Lang Rolü : Miles Quaritch

Michelle Rodriguez Rolü : Trudy Chacon

Giovanni Ribisi Rolü : Parker Selfridge

Joel David Moore Rolü : Norm Spellman

Wes Studi Rolü : Eytukan

AVATAR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Avatar filmi 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.

AVATAR 2,3,4,5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin başarısının ardından James Cameron, dört ardıl film daha üretmek için 20th Century Fox ile anlaşma imzaladı: Avatar 2 ve Avatar 3'ün ana çekimleri tamamlandı ve sırasıyla 16 Aralık 2022 ve 20 Aralık 2024'te gösterime girecekler; ve kalan filmlerin Avatar 4 ve Avatar 5 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de gösterime girmeleri planlanmaktadır.



