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'Avatar' lakaplı Gökhan, 8'inci kez dünya şampiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

ERZURUMLU para- armwrestling bilek güreşi sporcusu 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i (42) dünyada sağ ve sol kolda 8 yıldır bileğini büken olmadı.

Turgay İPEK/EZURUM, (DHA)- ERZURUMLU para- armwrestling bilek güreşi sporcusu 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i (42) dünyada sağ ve sol kolda 8 yıldır bileğini büken olmadı. Seven son olarak, Romanya'nın Köstence kentinde 75 kiloda Rus rakibi Rafael Hayruttinov'u yenerek sağ ve sol kol müsabakalarında birinci olup, 2 altın madalya kazanarak 8'inci kez Dünya Şampiyonu oldu.

Erzurum'da, henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Gökhan Seven, hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası olan Gökhan Seven, bilek güreşinde sağ ve sol bilek olmak üzere 30'un üzerinde Türkiye, 8 Dünya, 9 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu elde etti. Gümüş ve bronz madalyaların sayısını hatırlamadığını anlatan Seven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak yarışmalara katılıyor. Seven son olarak, Romanya'nın Köstence kentinde 75 kiloda Rus rakibi Rafael Hayruttinov'u yenerek sağ ve sol kol müsabakalarında birinci olup, 2 altın madalya kazanarak 8'inci kez Dünya Şampiyonu oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden memur olarak emekli olan Gökhan Seven, sadece bilek güreşi ile ilgilenmediğini Erzurum'da tekerlekli sandalye basketbol ve curling takımlarını da kurduğunu söyledi. Başarılarla dolu bir hayat yaşayan Seven, günün büyük bir bölümünü kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmek için açtığı spor salonunda geçiriyor. Bu spora 2006 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye şampiyonası ile başladığını belirten Seven, şunları söyledi:

"O günden sonra bedensel engelliler kategorisinde 75, 65 ve 60 kilolarda hem sağ, hem de sol Dünya, Avrupa ve Asya şampiyonluğu yaşayan tek sporcuyum. Bu dalda rekor bende. Aslında bu spora bir tesadüf eseri başladım. 2005 yılında tatil için gittiğim Yalova'da Türkiye şampiyonasını izleme fırsatı buldum. Bunun da diğer spor dalları gibi profesyonel bir spor dalı olduğunu öğrendim. 2006 yılında katıldığım ilk şampiyonada Türkiye ikinciliği elde ederek bu spora başlamış oldum. 2010 yılında milli oldum. Engellilerin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğu için devam ettiriyorum. Para- armwrestling Bilek Güreşinde otuzun üzerinde Türkiye, 8 Dünya, 9 Avrupa, 2 kez de Asya Şampiyonluğu elde ettim. Hedefim bu şampiyonlukları 2020 olimpiyatında altın taçlandırmak. Son şampiyonluğumu Mehmetçiği armağan ediyorum."

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