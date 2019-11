'Avatar' lakaplı Gökhan, 8'inci kez dünya şampiyonu

Turgay İPEK/EZURUM, (DHA)- ERZURUMLU para- armwrestling bilek güreşi sporcusu 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i (42) dünyada sağ ve sol kolda 8 yıldır bileğini büken olmadı. Seven son olarak, Romanya'nın Köstence kentinde 75 kiloda Rus rakibi Rafael Hayruttinov'u yenerek sağ ve sol kol müsabakalarında birinci olup, 2 altın madalya kazanarak 8'inci kez Dünya Şampiyonu oldu.

Erzurum'da, henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Gökhan Seven, hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası olan Gökhan Seven, bilek güreşinde sağ ve sol bilek olmak üzere 30'un üzerinde Türkiye, 8 Dünya, 9 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu elde etti. Gümüş ve bronz madalyaların sayısını hatırlamadığını anlatan Seven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak yarışmalara katılıyor. Seven son olarak, Romanya'nın Köstence kentinde 75 kiloda Rus rakibi Rafael Hayruttinov'u yenerek sağ ve sol kol müsabakalarında birinci olup, 2 altın madalya kazanarak 8'inci kez Dünya Şampiyonu oldu.