Lütfen Mynet Avator Hizmetleri’ni kullanmadan önce bu koşulları dikkatli bir şekilde okuyun. Mynet Avator Hizmetleri’ni kullanarak, bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz.
İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) Mynet İnternet Teknoloji A.Ş. (“Mynet”) tarafından, Avator Yapay Zekâ Görsel Uygulaması (mynet.com) web sitesi ve [ï] mobil uygulaması (“Site”) üzerinde, kullanıcılara (“Siz veya “Kullanıcı”) sağlanan, yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak avatar oluşturulması hizmetinin (“Hizmet”) kullanımına ilişkin hüküm ve koşullarını düzenlemektedir.
Mynet, sunduğu Hizmet aracılığıyla Kullanıcılara internet ortamında profil oluşturabilme ve yapay zekâ modelleme sistemi ile Kullanıcılar’ın Site’ye yükledikleri fotoğrafları kullanarak yeni görseller üretme imkânı sunmaktadır.
2.1. Kullanıcı, Site’ye erişerek, Koşullar’a ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul etmektedir. Kullanıcı, bu Koşullar’ı kabul etmediği takdirde, Site’yi kullanamaz veya Site’ye erişemez.
2.2. Kullanıcı, Hizmet’i kullanabilmek için mevcut Mynet hesabını kullanabilir, Mynet hesabı oluşturabilir ya da Hizmet’ten üye olmadan yararlanabilir. Üyelik oluşturma ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Mynet Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik (“Üyelik Sözleşmesi”) sayfasını inceleyiniz. Kullanıcı, Mynet üyesi olması halinde Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarının işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlar ve kabul eder.
2.3. Kullanıcı “Ad-Soyad” ve “E-posta” bilgileri ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu maddeleri okuduğunu, anladığını kabul ve taahhüt etmiştir.
2.4. Kullanıcı, kendisi tarafından Site’ye yüklenen her türlü fotoğraf, dijital çalışma, resim, vb. her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, İçeriğin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından kullanılan İçeriğin burada belirtilen kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun Mynet tarafından tespit edilmesi halinde Mynet, söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan Site’den kaldırma veya Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda Mynet’in Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
Site’de kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:
2.5. Site’nin kullanımından, İçeriklerin yönetiminden ve Site üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Mynet, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Site’yi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Mynet’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
2.6. Bazı durumlarda yargı mercileri, kamu kurum ve kuruluşları Kullanıcılarımız ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda Mynet, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Kullanıcı’nın ayrıca bir iznine gerek olmaksızın Kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri açıklama hakkına sahip olacaktır.
2.7. Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
2.8. İşbu Koşullar’ın hükümlerinden birinin ya da birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz addedilmesi halinde, Koşullar’ın geri kalan hükümleri söz konusu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
2.9. Mynet, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcılara haber vermek zorunda olmadan işbu Koşullar’ın uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyelik ile ilgili değişiklikler hakkında detaylı bilgi için lütfen Üyelik Sözleşmesi sayfasını inceleyiniz.
3.1. Koşullar, Kullanıcı tarafından onayladığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Hizmetten yararlandığı süre boyunca yürürlükte kalır.
3.2. Kullanıcı, takdir yetkisi Mynet’de olmak üzere, Site’ye erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Mynet’in kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Mynet’in tüm Kullanıcılar için zaman zaman Site’ye erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder. Site’ye erişimin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Mynet'in Kullanıcı’ya veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
3.3. İşbu Koşullar’da düzenlenmeyen konularda Üyelik Sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
4.1. Site’de Mynet’e ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyaller’in mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve Site’nin kullanımının Kullanıcılar’a hiçbir şekilde Materyaller’e ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyaller’i değiştiremez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.
4.2. Kullanıcı, Site ile paylaştığı görüntülerin yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak avatar yaratılması için kullanılacağını anlar, söz konusu kullanıma muvafakat eder.
4.3. Kullanıcı, başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın Site’ye yüklediği fotoğraflar sadece kendisine aittir. Ancak, Kullanıcı’nın Site’ye üçüncü kişilere ait fotoğrafları yüklemesi halinde Kullanıcı, fotoğraf sahibi kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ilgili mevzuata göre bilgilendirme sorumluluğunun şahsına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklemesi durumunda, Mynet ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcı, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludur.
Kişisel verilerinizin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasak mevzuat kapsamında teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız. Kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız için lütfen Aydınlatma Metnini okuyunuz.
Mynet, Koşullar’ın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Site üzerinden yapay zekâ modelleme sistemi ile görsel siparişi verilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
İşbu Koşullar’ın uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır.
Bu Mynet Avator Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, Arı Teknokent 2 Binası B Blok No:4/2 İç Kapı No:3 Sarıyer, İstanbul’da bulunan Mynet İnternet Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanarak avatarınızı oluştururken işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirilmek amacıyla hazırlanmıştır:
Kişisel verilerinizi, yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanarak avatarınızı oluşturmak için giriş yaptığınızda ve bizimle fotoğraflarınızı paylaştığınızda tamamen otomatik yollarla elde etmekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve veri işlemenin hukuki sebebini aşağıda bulabilirsiniz:
|
İşlenen Kişisel Veriler
|
Verilerin İşlenme Amacı
|
Hukuki Sebep
|
Ad-soyad, E-posta Adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Adres
|
Yapay zekâ modelleme teknolojisi ile avatar oluşturulabilmesi için satın alma işleminin yapılabilmesi ve faturanın düzenlenebilmesi
|
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması
|
Fotoğraf, İsim, Cinsiyet
|
Yüklediğiniz fotoğraflar ile yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak avatar oluşturulabilmesi
|
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması
|
Yapay Zekâ Modelleme Teknolojisi Kullanılarak Oluşturulan Avatar
|
Yüklediğiniz fotoğraflar ile yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak oluşturulan avatarların size iletilebilmesi
|
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması
|
Kredi Kartı, Ödeme Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri ve E-Posta Adresi
|
Yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak avatar oluşturma işlemi karşılığında alınacak ödemenin tahsil edilmesi, faturanın gönderilmesi ve ödeme kayıtlarının saklanması
|
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Yapay zekâ modelleme teknolojisini kullanarak avatarınızı oluşturmak için bizimle paylaştığınız;
aktarmaktayız.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;
Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
1.1. SAĞLAYICI:
|Unvan
|:
|Mynet İnternet Teknoloji A.Ş.
|Adres
|:
|Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası B Blok No:4/2 İç Kapı No:3 Sarıyer / İstanbul
|MERSİS
|:
|0627-0100-5820-0012
|Telefon
|:
|0212 328 15 15
|E-posta
|:
|info@mynet.com
1.2. ALICI:
|Ad/Soyadı
|:
|Adres
|:
|-
|Telefon
|:
|-
|E-posta
|:
|-
|Sözleşme
|:
|İşbu Mesafeli Sözleşme’yi ifade eder.
|Sağlayıcı
|:
|Detaylı bilgileri Sözleşme’nin (1.1). Maddesinde belirtilen Mynet İnternet Teknoloji A.Ş.’yi ifade eder.
|Alıcı
|:
|Sözleşme’nin (1.2). Maddesinde bilgileri verilen kullanıcıyı ifade eder.
|Taraflar
|:
|Sağlayıcı ve Alıcı’yı ifade eder.
|Site
|:
|Sağlayıcı’ya ait https://www.mynet.com/avator alan adında yer alan elektronik ticaret internet sitesini ifade eder.
|Hizmet(ler)
|:
|Alıcı’nın Site üzerinden satın alma iradesinde bulunduğu ve detayları Sözleşme’nin (4). Maddesi’nde belirtilen hizmetleri ifade eder.
İşbu Sözleşme’nin konusu; konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen Hizmet(ler) ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
4.1. Sözleşme konusu Hizmetlere ilişkin temel özellikler ile hizmet bedeline ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
|Ürün Açıklaması
|Adet
|Toplam Fiyat (KDV Dahil)
|Avator – Yapay Zeka Modellemesi Fotoğraf Üretimi
|100
|99 TL
4.2. Sözleşme konusu Hizmetlere ilişkin sipariş, teslimat ve fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:
|Sipariş Tarihi
|:
|2023-01-02 10:16:58
|Fatura Adresi
|:
|-
|Teslimat Şekli
|:
|İnternet ortamında dijital olarak teslim
|Ödeme Şekli
|:
|Kredi / banka kartı
4.3. Alıcı, (4.1). ve (4.2). maddelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu, bunları kontrol ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.
5.1. Alıcı; Hizmetlerin temel niteliklerine, tüm vergiler dahil fiyatına, ödeme şekline, teslimat ve ifaya dair detayları ve Hizmetlere ilişkin Site üzerinde yer verilen her türlü bilgiyi; Sözleşme öncesinde Hizmetlere ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu ve işbu Sözleşme’nin (4). Maddesinde belirtilen bilgiler başta olmak üzere Sözleşme hükümlerini okuduğunu, anladığını ve onaylandığını, satın alma işleminin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda siparişi oluşturmadan önce açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
5.2. (4.1) ve (4.2). Maddelerde yer alan Alıcı’ya ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olması tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup; Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’de yer alan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması nedeniyle Sağlayıcı’nın yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememesi halinde Sağlayıcı’nın Alıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
5.3. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.4. İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Sağlayıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
5.5. Hizmetlere ilişkin Site’de belirtilen “tahmini teslimat zamanı” tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Hizmetlerin Alıcı’dan kaynaklanan nedenlerle geç veya hiç teslim edilememesi halinde; Alıcı’nın bu nedenle uğrayacağı zararlardan ve giderlerden Sağlayıcı sorumlu değildir.
5.6. Alıcı, Sözleşme konusu Hizmetlere ilişkin bedelin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Sağlayıcı’nın Hizmetleri ifa etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (9). Maddesi uyarınca, işbu Sözleşme’nin (6.9). Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Alıcı, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
6.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
6.3. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
6.4. Malın Sağlayıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcı’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.
6.5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
6.6. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda Alıcı’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükârda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
6.7. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin 1 (bir) yıllık süre içinde yapılması halinde, 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
6.8. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Sağlayıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.
6.9. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (15). Maddesi uyarınca aşağıda sıralanan hallerde cayma hakkını kullanamaz:
6.10. Alıcı, cayma hakkının süresi sona ermeden önce hizmetin ifasına başlanmasını onaylar ve bu durumun cayma hakkının istisnası olduğunu ve cayma hakkını kullanamayacağını anlar ve kabul eder.
İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup ilgili mevzuat uyarınca bir hükmün geçersizliği hiçbir surette diğer bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, Taraflar, geçersiz hale gelen hükmü, hükmün amacıyla aynı doğrultuda geçerli ve uygulanabilir bir yeni hükümle değiştirmek için tüm makul çabayı göstereceklerdir.
Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını ya da yetkisini hiç veya gereği gibi kullanmaması ya da geç kullanması söz konusu haktan feragat etmiş olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.
İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı ile Sağlayıcı arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un (48). Maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (5). Maddesi uyarınca bilgilendirilmesidir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Sözleşme mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmaktadır.
1.1. SAĞLAYICI:
|Unvan
|:
|Mynet İnternet Teknoloji A.Ş.
|Adres
|:
|Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası B Blok No:4/2 İç Kapı No:3 Sarıyer / İstanbul
|MERSİS
|:
|0627-0100-5820-0012
|Telefon
|:
|0212 328 15 15
|E-posta
|:
|info@mynet.com
1.2. ALICI:
|Ad/Soyadı
|:
|-
|Adres
|:
|-
|Telefon
|:
|-
|E-posta
|:
|-
2.1. Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Hizmetlere ilişkin temel özellikler ile hizmet bedeline ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
|Hizmet Açıklaması
|Adet
|Toplam Fiyat (KDV Dahil)
|Avator – Yapay Zeka Modellemesi Fotoğraf Üretimi
|100
|99 TL
2.2. Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Hizmetlere ilişkin sipariş, teslimat ve fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:
|Sipariş Tarihi
|:
|2023-01-02 10:16:58
|Fatura Adresi
|:
|-
|Teslimat Şekli
|:
|İnternet ortamında dijital olarak teslim
|Ödeme Şekli
|:
|Kredi / banka kartı
2.3. Teslimat süresi, ilgili Hizmet sayfasında belirtildiği şekilde olup bu süre tahmini olarak verilmiştir ve herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bununla beraber, mücbir sebep halleri saklı kalmak üzere, Hizmet’in konusunu oluşturan fotoğraflar en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.
2.4.Alıcı, Sağlayıcı tarafından internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde belirtilen ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekline ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, siparişi vermekle birlikte ödeme yükümlülüğü altına girdiğini anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
3.1. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (9). maddesi uyarınca, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (3.9). maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Alıcı, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
3.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
3.3. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
3.4. Malın Sağlayıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcı’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.
3.5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
3.6. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda Alıcı’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükârda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
3.7. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin 1 (bir) yıllık süre içinde yapılması halinde, 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
3.8. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Sağlayıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.
3.9. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (15). Maddesi uyarınca aşağıda sıralanan hallerde cayma hakkını kullanamaz:
3.10. Alıcı, cayma hakkının süresi sona ermeden önce hizmetin ifasına başlanmasını onaylar ve bu durumun cayma hakkının istisnası olduğunu ve cayma hakkını kullanamayacağını anlar ve kabul eder.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun uygulanmasında ve bunun ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Sistemimize 20 adet adet fotoğrafınızı yükleyin ve yapay zeka modelleme teknolojimizin oluşturacağı 100 adet artistik avatara sahip olun.
Yüz ve vücut görünürlüğünüzün olduğu fotoğraflar kullanmalısınız. Ne kadar net fotoğraf yüklerseniz o kadar iyi sonuç alırsınız.
Bu işlem 3 saat kadar sürebilir. Yapay zeka işleme süreci bittiğinde sizi email yoluyla bilgilendireceğiz.
Süreç tamamlandığında 100 adet avatara sahip olacaksınız. Avatarlarınızı tüm sosyal medya mecralarınızda kullanabilirsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar yalnızca avatarlarınızı oluşturmak için yapay zeka modelleme teknolojimiz tarafından kullanılır. Fotoğraflarınız, avatarlarınız oluştuktan kısa bir süre sonra otomatik olarak sistemimizden silinir.
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