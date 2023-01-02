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KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen Mynet Avator Hizmetleri’ni kullanmadan önce bu koşulları dikkatli bir şekilde okuyun. Mynet Avator Hizmetleri’ni kullanarak, bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz.

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) Mynet İnternet Teknoloji A.Ş. (“Mynet”) tarafından, Avator Yapay Zekâ Görsel Uygulaması (mynet.com) web sitesi ve [ï] mobil uygulaması (“Site”) üzerinde, kullanıcılara (“Siz veya “Kullanıcı”) sağlanan, yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak avatar oluşturulması hizmetinin (“Hizmet”) kullanımına ilişkin hüküm ve koşullarını düzenlemektedir.

1. Konu

Mynet, sunduğu Hizmet aracılığıyla Kullanıcılara internet ortamında profil oluşturabilme ve yapay zekâ modelleme sistemi ile Kullanıcılar’ın Site’ye yükledikleri fotoğrafları kullanarak yeni görseller üretme imkânı sunmaktadır.

2. Kullanım Koşulları

2.1. Kullanıcı, Site’ye erişerek, Koşullar’a ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul etmektedir. Kullanıcı, bu Koşullar’ı kabul etmediği takdirde, Site’yi kullanamaz veya Site’ye erişemez.

2.2. Kullanıcı, Hizmet’i kullanabilmek için mevcut Mynet hesabını kullanabilir, Mynet hesabı oluşturabilir ya da Hizmet’ten üye olmadan yararlanabilir. Üyelik oluşturma ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Mynet Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik (“Üyelik Sözleşmesi”) sayfasını inceleyiniz. Kullanıcı, Mynet üyesi olması halinde Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarının işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlar ve kabul eder.

2.3. Kullanıcı “Ad-Soyad” ve “E-posta” bilgileri ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu maddeleri okuduğunu, anladığını kabul ve taahhüt etmiştir.

2.4. Kullanıcı, kendisi tarafından Site’ye yüklenen her türlü fotoğraf, dijital çalışma, resim, vb. her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, İçeriğin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından kullanılan İçeriğin burada belirtilen kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun Mynet tarafından tespit edilmesi halinde Mynet, söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan Site’den kaldırma veya Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda Mynet’in Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Site’de kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir. Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz. Hakaret & Taciz: Site’de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Kullanıcı’ya kendisini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkânı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere izin verilmemektedir. Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir. İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe ve Hizmetlerin bu amaçla kullanılmasına izin verilmemektedir. Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren fotoğraflar ve yayınlara ve Hizmetlerin bu amaçla kullanılmasına izin verilmemektedir. Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir. Kumar, Yarışma, Bahis, Reklam: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanıcı sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) ya da üçüncü bir kişiye ait hakları ihlal etmeyen fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Site’ye yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse Mynet, ihlale konu olan İçeriği hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’nın kullanımını durdurma haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcı, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludur.

2.5. Site’nin kullanımından, İçeriklerin yönetiminden ve Site üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Mynet, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Site’yi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Mynet’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

2.6. Bazı durumlarda yargı mercileri, kamu kurum ve kuruluşları Kullanıcılarımız ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda Mynet, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Kullanıcı’nın ayrıca bir iznine gerek olmaksızın Kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri açıklama hakkına sahip olacaktır.

2.7. Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

2.8. İşbu Koşullar’ın hükümlerinden birinin ya da birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz addedilmesi halinde, Koşullar’ın geri kalan hükümleri söz konusu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

2.9. Mynet, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcılara haber vermek zorunda olmadan işbu Koşullar’ın uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyelik ile ilgili değişiklikler hakkında detaylı bilgi için lütfen Üyelik Sözleşmesi sayfasını inceleyiniz.

3. Süre, Geçerlilik ve Erişim

3.1. Koşullar, Kullanıcı tarafından onayladığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Hizmetten yararlandığı süre boyunca yürürlükte kalır.

3.2. Kullanıcı, takdir yetkisi Mynet’de olmak üzere, Site’ye erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Mynet’in kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Mynet’in tüm Kullanıcılar için zaman zaman Site’ye erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder. Site’ye erişimin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Mynet'in Kullanıcı’ya veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.3. İşbu Koşullar’da düzenlenmeyen konularda Üyelik Sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

4. Fikri Mülkiyet

4.1. Site’de Mynet’e ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyaller’in mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve Site’nin kullanımının Kullanıcılar’a hiçbir şekilde Materyaller’e ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyaller’i değiştiremez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.

4.2. Kullanıcı, Site ile paylaştığı görüntülerin yapay zekâ modelleme teknolojisi kullanılarak avatar yaratılması için kullanılacağını anlar, söz konusu kullanıma muvafakat eder.

4.3. Kullanıcı, başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın Site’ye yüklediği fotoğraflar sadece kendisine aittir. Ancak, Kullanıcı’nın Site’ye üçüncü kişilere ait fotoğrafları yüklemesi halinde Kullanıcı, fotoğraf sahibi kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ilgili mevzuata göre bilgilendirme sorumluluğunun şahsına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklemesi durumunda, Mynet ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcı, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludur.

5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasak mevzuat kapsamında teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız. Kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız için lütfen Aydınlatma Metnini okuyunuz.

6. Sorumluluk

Mynet, Koşullar’ın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Sipariş Aşaması

Site üzerinden yapay zekâ modelleme sistemi ile görsel siparişi verilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Kullanıcı’nın Mynet tarafından sunulan yapay zekâ modelleme sistemini kullanabilmesi, öncelikle kendi hesap bilgileri ile bağlanmasına, Mynet üyesi değilse ad, soyad ve e-posta adresi bilgilerini sağlamasına bağlıdır.

Kullanıcı, Mynet hesap bilgileri veya üye olmaması durumunda ad, soyad ve e-posta bilgileri ile bağlandıktan sonra site üzerinden gerekli sipariş ve ödeme bilgilerini girerek siparişini gerçekleştirir.

Kullanıcı ödeme aşamasını tamamladıktan sonra yapay zekâ modelleme sitemine kendine ait fotoğrafları yükleyebilir.

Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri, çıktı olarak kullanılacak fotoğraflarla ile beraber dosyalanıp Mynet altyapısına iletilir.

Satın alım sonrasında Kullanıcı, ilgili çıktılara Mynet tarafından iletilen link üzerinden erişim sağlar. Kullanıcı’nın ilgili link üzerinden, Mynet’in ilettiği kod vasıtasıyla 30 (otuz) gün boyunca çıktıları indirme imkânı bulunmaktadır. 30 (otuz) günün sonunda çıktılar silineceğinden, Kullanıcı bu süre bitiminde çıktıları indiremeyecektir.

8. Uygulanacak Hukuk

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır.