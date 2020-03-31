'Avcı kız' çetesi ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Rekor ceza talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik Temmuz 2019’da başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan ve Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 107 müşteki, 12’si yönetici olmak üzere 112 sanık yer aldı.

5-10 BİN LİRA HESAP

İddianamede, örgüt liderinin E. E., örgüt yöneticilerinin de E. Ç., B. Y. A., A. A., U. K., K. B., E. K., O. Y., H. T., E. Y., A. Y. ve T. Y. olduğu belirtildi. Örgütün anlaşmalı olduğu gece kulüplerine, örgüt üyesi kadınların sosyal medyadan tanıştıkları müştekileri götürdükleri ve kısa sürede 5-10 bin lira gibi hesap çıkartıldığı belirtildi. Hesaba itiraz edenlerin ise örgüt üyeleri tarafından fiziki ve manevi cebire maruz kalarak, yağmalandıkları bildirildi.

İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR

İddianamede, örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiyi sosyal medyadan tuzağa düşürenlere ‘yazıcı’, buluşup gece kulübüne götürenlere ‘yarıcı’, hesabı tahsil eden kişilere ise ‘koparıcı’ adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve ‘yarıcı’ kız arasında ikiye bölündüğü, ‘yarıcı’ kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı.