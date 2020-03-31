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  4. 'Avcı kız' çetesi ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Rekor ceza talebi

'Avcı kız' çetesi ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Rekor ceza talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Ankara'da, sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik soruşturma tamamlanarak, 112 sanık için iddianame hazırlandı. Polisin 'avcı kız' adını verdiği operasyonda ele geçirilen örgüt lideri E.E. ve 11 örgüt yöneticisi için bin 605'er yıl hapis cezası talep edildi.

'Avcı kız' çetesi ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Rekor ceza talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik Temmuz 2019’da başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan ve Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 107 müşteki, 12’si yönetici olmak üzere 112 sanık yer aldı.

5-10 BİN LİRA HESAP

İddianamede, örgüt liderinin E. E., örgüt yöneticilerinin de E. Ç., B. Y. A., A. A., U. K., K. B., E. K., O. Y., H. T., E. Y., A. Y. ve T. Y. olduğu belirtildi. Örgütün anlaşmalı olduğu gece kulüplerine, örgüt üyesi kadınların sosyal medyadan tanıştıkları müştekileri götürdükleri ve kısa sürede 5-10 bin lira gibi hesap çıkartıldığı belirtildi. Hesaba itiraz edenlerin ise örgüt üyeleri tarafından fiziki ve manevi cebire maruz kalarak, yağmalandıkları bildirildi.

İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR

İddianamede, örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiyi sosyal medyadan tuzağa düşürenlere ‘yazıcı’, buluşup gece kulübüne götürenlere ‘yarıcı’, hesabı tahsil eden kişilere ise ‘koparıcı’ adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve ‘yarıcı’ kız arasında ikiye bölündüğü, ‘yarıcı’ kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı.

PARASI OLMAYANLARI BANKAYA GÖTÜRMÜŞLER

İddianamede müşteki ifadeleri de yer aldı. Bu ifadelere göre örgüt üyeleri, üzerinde fazla para olmayan mağdurları, en yakındaki bankamatiklere götürerek, zorla hesaplarından para çektirdi. İstenilen parayı çıkaramayanlarla pazarlıklar yapılarak, alabildikleri kadar para aldılar. Bu para çekme işlemleri güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edildi. Müştekiler daha sonra yağma suçuna karışan örgüt üyelerini tek tek tespit etti.

TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDE

Örgütün, bu şekilde 107 farklı yağma olayı gerçekleştirdiği, bu olayların öncesi ve sonrasında örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri teknik takiplerle tek tek tespit edildi.

İddianamede yer alan telefon kayıtlarından bazıları şöyle:

Örgüt lider yardımcısı B. Y. A. ile örgüt üyeleri G. Ç. ve E. K. arasında ki mesajlaşma:

G. Ç. : Kanka bankaya götür bebeyi para yoksa sabaha kalır, hiç güvenmiyorum bunlara

B. Y. A.: Adam müdüriyette

G. Ç. : Kaçıyorum ben mutfağa

B. Y. A.: Kaç

G. Ç. : 'Bin liram var' diyor ama fazla var bunda

B. Y. A.: Eee tabi fazla

G. Ç. : Adam salonda mı

E. K.: Yukarı çıkardı Batu onu çıktı galiba dur sen

G. Ç.: Tamam bir bak, parayı aldılar mı?

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TÜM SUÇLARDAN SORUMLU

İddianame, Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Örgüt lideri E. E. ve 11 örgüt yöneticisi tüm suçlardan sorumlu tutularak 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '107 kez nitelikli yağma' suçlarından toplam bin 605'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Örgüt üyelerinden 'yağma' suçuna karıştıkları tespit edilenler 6 yıldan 15 yıl kadar hapis istemiyle, 'yağma' suçuna katılmayan sanıklar ise 2 yıldan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezasıyla yargılanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon sosyal medya Avcı kız gece kulübü

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