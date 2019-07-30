"Avcı kız" operasyonunda 78 tutuklama istemi

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 kişiden 78'i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Avcı kız" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 99 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından sorgulanan 28'i kadın 99 zanlıdan 78'i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü.

Diğer şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 13'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

- Soruşturmanın detayları

Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de arasında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paralarını aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

