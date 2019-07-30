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'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

78 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (2)

78 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ
Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Çetenin liderliğini E.E.'nin yaptığı, E.E. ile 11 çete üyesinin kadınları organize ettiği öğrenildi. Kadınların ağlarına düşürdükleri mağdurlardan alınan paradan, miktara göre komisyon aldıkları da belirlendi.
Soruşturmayı yürüten savcılığın çete üyelerini 6 ay boyunca adım adım takip ettiği, bununla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğrafların da dosyaya girdiği belirtildi.
Şüphelilerin hakimlikteki sorguları sürüyor.
Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
FOTOĞRAFLI

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (2)'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (2)

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