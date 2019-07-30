HABER

"Avcı kız" zanlıları adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gaspeden suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 zanlıdan 28'i kadın 99'u, adliyeye gönderildi

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gaspeden suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 125 zanlıdan 28'i kadın 99'u, adliyeye sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 28'i kadın 99'u, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 26 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Temmuz'da çeşitli birimlerden 200 polisin katılımıyla Ankara merkezli Şanlıurfa, Antalya ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 125 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz edenlerin paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri belirlenmişti.

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Çocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyorÇocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyor
Japon geline Türk düğünüJapon geline Türk düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Avcı kız" zanlıları adliyeye sevk edildi

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.