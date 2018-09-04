'Avcı' polis yakaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 31 Ağustos'ta toprağa gömülü cesedi bulunan Ünal Gülbahar'ın (44) katil zanlılarının, 'avcı' görünümlü polisler tarafından gizlendikleri Kocaeli'deki dağ evinde yakalandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da, 29 Ağustos günü Hüseyin Ay (32) ile arkadaşı Ünal Gülbahar, bara giderek eğlendi. Gecenin sonunda 1300 lira hesap gelince iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Ünal Gülbahar, Hüseyin Ay'ı "Senin yüzünden buraya geldik" diyerek dövdü. Eve giden Hüseyin Ay'ı gören eşi, durumu ailesine anlatarak, "Hüseyin'i biri dövmüş" dedi. Eve gelen Hüseyin Ay'ın kardeşi Erhan Ay (25) ve enişteleri Burhan Ünlü (28), olayı kimin yaptığını sordu. Hüseyin Ay kendisini döven kişinin Ünal Gülbahar olduğunu söyledi.

Bir gün sonra Erhan Ay ve Burhan Ünlü, Gülbahar'ın bulunduğu kafeteryaya gitti. Burada konuşan taraflar daha sonra bir taksiye binerek ayrıldı.

Erhan Ay ve Burhan Ünlü takside tartıştıkları Gülbahar'ı başından vurarak öldürdü. Şüphellier, aracın ön tarafında oturan Gülbahar'ı yarım saat içerisinde Mıdık Mahallesi'ndeki portakal bahçesine götürüp, gömdü. Şüpheliler daha sonra olayda kullandıkları taksiyi bir akaryakıt istasyonuna götürüp dışını yıkadı ve üzerlerini değiştirdi. Yakalanmamak için, kaçış planı hazırlayan Erhan Ay ve Burhan Ünlü, arkadaşları Birgül Aksuyek'i (24) arayarak yardım istedi. Aksuyek'in evine giden şüpheliler, yanlarına gelen akrabaları Ebru Ay (31), Burhan Ünlü'nün eşi Kader Ünlü (21) ve Gülbahar Tutuş (27) ile birlikte aile görünümünde otomobille Kocaeli'ye kaçtı. Şüpheliler, burada Burhan Ünlü'nün asker arkadaşı Mustafa Meriç B.'nin dağ evinde saklanmaya başladı. Kadınlar da aynı otomobille Adana'ya döndü.