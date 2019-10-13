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Avcı ve atıcılardan askere tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Federasyonun Düzce İl Temsilciliğince organize edilen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası düzenlendi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Federasyonun Düzce İl Temsilciliğince organize edilen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası düzenlendi. Yarışma sonrası avcı ve atıcılar asker selamı vererek “Biz de silahlı kuvvetiz. Askerimizin yanında göreve hazırız” dediler.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası atış müsabakaları Düzce’nin Elmacık köyü atış poligonunda yapıldı. 10 ilden 32 sporcu turnuvada ter dökerken atış sporcuları, koşan domuz, gelen ayı, sporting ve sabit hedef gibi kategorilerde dereceye girebilmek için tetiklere bastı. Yarışlar sonrasında erkekler lisanslı dalında İstanbul sporcusu Cüneyt Karakuş birinci, Sakarya sporcusu Ahmet Deli ikinci ve Bolu sporcusu Yılmaz Demiperk üçüncü oldu. Erkekler Avteskereli dalında Karaman sporcuları Hilmi Gül birinci, Ahmet Kaya ikinci, Ali Seyhan üçüncü oldu. Lisanslı bayan dalında tek bayan sporcu olan Düzce sporcusu Arzu Taş birinci olurken erkekler takım dalında Karaman Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci, İstanbul Yakacık Avcılık ve Atıcılık Kulübü ikinci ve Kastamonu Avcılık ve Atıcılık Kulübü üçüncü oldu. Birincilere ödüllerini Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derece ile Avcılık Atıcılık Düzce İl Temsilcisi Servet Sivrikaya verdi.
Yarışmada dereceye giren madalya ve kupa alan sporcuların yanı sıra müsabakaya katılan bütün sporcular ödül töreni sonrası asker selamı vererek kazandıkları ödülleri sınır ötesi operasyonda olan Türk ordusuna ithaf ettiler ve TSK’nın operasyonunu destekleyerek Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirdi.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, kendilerinin de silahlı bir kuvvet olduğunu ifade ederek,"Bizim için çok büyük bir önemi var. Biz de bir silahlı kuvvetiz. Atıcı, avcı olarak bu ülkenin savunmasında her zaman yer almaya hazırız. Sınır ötesinde bulunan ordumuza Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Biz onların yanındayız” dedi.

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek
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