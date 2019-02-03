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Avcılar 8 ton yemi keklikler için doğaya bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da, avcılar yaban hayatı için sosyal medyadan da destek alarak Türkiye genelinde topladıkları 8 ton yemi keklikler için doğaya dağıttı - Doğu Anadolu Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği Başkanı Çetin Ekren: - "Yemleme çalışmamızın Türkiye genelinde duyurusunu yaptık. Sosyal medyadan destek aldık. Ülkedeki diğer avcılar da bu çağrımıza yanıt verdi ve 8 ton civarında yem toplandı. Bu yemleri Erzurum'da 17 bölgede dağıtmaya başladık"

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da, keklikler için doğaya 8 ton yem bırakıldı.

Doğu Anadolu Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği üyeleri, yaban hayvanları için yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan yem toplama kampanyası başlattı.

Bu süre içinde toplanan 8 ton yemin bir kısmı, ilçelerdeki avcılara gönderdi. Arazi araçlarıyla Nene Hatun Mahallesi'ndeki dağlık alana gelen avcılara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ile Trabzon Merkez Avcılar Kulübü üyeleri de destek verdi.

Dernek Başkanı Çetin Ekren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da kışın ağır ve sert geçtiğini belirterek, yaban hayatını desteklemek için avcılar olarak her kış doğada yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu sezon yemleme çalışmasını daha kapsamlı yaptıklarını anlatan Ekren, "Yemleme çalışmamızın Türkiye genelinde duyurusunu yaptık. Sosyal medyadan destek aldık. Ülkedeki diğer avcılar da bu çağrımıza yanıt verdi ve 8 ton civarında yem toplandı. Bu yemleri Erzurum'da 17 bölgede dağıtmaya başladık." dedi.

Ekren, kampanyaya katılan ve destek veren Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Avcılar Kulübü ve Trabzon Merkez Avcılar Kulübü üyeleri ile yurt genelindeki doğaseverlere teşekkür etti.

Özelikle keklikler için kar görmemiş bölgelere buğday bıraktıklarını ifade eden Ekren, şöyle konuştu:

"Avcılar toplum gözünde katil gibi gözüküyor ama biz öyle değiliz. Avcı ile bohçacı dediğimiz iki sınıf var. Bohçacılar ruhsatsız, kayıtsız şekilde av yapar. Bizler doğayı ve yabani hayatı korumakta herkesten öndeyiz. Yemleri direkt kar üzerine bırakmıyoruz, çünkü buğday sıcak olduğu için karda gömülüp kalıyor ve bozuluyor. Bu nedenle yemleri kaya ve ağaç diplerine, kar almayan bölgelere aşama aşama bırakıyoruz. Erzurum'un tüm ilçelerinde avcı arkadaşlarımızla aynı saatte yemleme çalışmasına başladık."

Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Edva Tuna Pirselimoğlu da Trabzon'dan Erzurum'a yönetim olarak söz konusu etkinliğe destek vermek için geldiklerini söyledi.

Erzurum'un kendileri için özel yer olduğunu kaydeden Pirselimoğlu, "Trabzon'un keklik avlağı olmadığı için genelde Karadenizli avcılar Erzurum'da avlandı. Bu yüzden buraya destek vermek için geldik. Zor şartlarda avladığımız hayvanların hasadı bitti, şimdi yemleme ve bakım dönemi. Burada olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Avcılar, daha sonra arazi araçlarıyla kentin diğer dağlık alanlarındaki bölgelere yem bırakmak için hareket etti.

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Avcılar Dağlık Arazi Doğa Koruma Erzurum keklik yabanı hayat yem

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