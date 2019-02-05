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Avcılar Adayı İbrahim Ulusoy: “Avcılar’da vatandaşın hayat kalitesi artacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyledi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyledi. Ulusoy, Avcılar’ı vatandaşla birlikte yönetip marka haline getireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladığına dikkat çeken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların nüfus oranının yüzde 80’i aştığını, yakın gelecekte bu oranın daha da artacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar için kılavuz niteliğinde olduğunu söyleyen İbrahim Ulusoy, gerçekleştirmeyi hayal ettikleri projeleri halkla birlikte yapacaklarını aktardı.

"Avcılar’da vatandaşın hayat kalitesi artacak"
Avcılar’da herkesi kapsayan, adalet ve fayda odaklı bir hizmet anlayışı inşa edeceklerini söyleyen Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da vatandaşın hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe zaman ve kaynak ayırmayacağız. Çünkü planlama olmadan hiçbir şey yapılamayacağını biliyoruz. Avcılar’ın asla temel altyapı sorunları olmayacak. Tüm konuları tek tek ve en ince ayrıntısına kadar planlayacağız” dedi.

"İmar sorunu bitecek"
Kentsel dönüşüme de dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İmar problemlerinin önüne geçeceğiz. Avcılar’ı süratle deprem riskinden arındıracağız. Alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip uygulamalar yerine bölge ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Avcıların tarihi yapısını bozmadan gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakacağız. Bugünün ihtiyacına cevap verip Avcılar’ı makus talihinden kurtaracağız. Avcılar bir marka olacak."

İbrahim Ulusoy hakkında
1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017’den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.

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