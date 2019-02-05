Avcılar Adayı İbrahim Ulusoy: “Avcılar’da vatandaşın hayat kalitesi artacak”

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar’ı tarif ettiğini söyledi. Ulusoy, Avcılar’ı vatandaşla birlikte yönetip marka haline getireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladığına dikkat çeken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların nüfus oranının yüzde 80’i aştığını, yakın gelecekte bu oranın daha da artacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestonun Avcılar için kılavuz niteliğinde olduğunu söyleyen İbrahim Ulusoy, gerçekleştirmeyi hayal ettikleri projeleri halkla birlikte yapacaklarını aktardı.

"Avcılar’da vatandaşın hayat kalitesi artacak"

Avcılar’da herkesi kapsayan, adalet ve fayda odaklı bir hizmet anlayışı inşa edeceklerini söyleyen Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da vatandaşın hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe zaman ve kaynak ayırmayacağız. Çünkü planlama olmadan hiçbir şey yapılamayacağını biliyoruz. Avcılar’ın asla temel altyapı sorunları olmayacak. Tüm konuları tek tek ve en ince ayrıntısına kadar planlayacağız” dedi.