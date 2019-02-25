Avcılar Başkan Adayı İbrahim Ulusoy'dan ev ziyareti

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, ev ziyaretinde bulundu. İlçede yaşam kalitesini artırmak istediğini söyleyen Ulusoy, "Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı olmadan Avcılar'da kardeş gibi yaşamak tek gayemiz" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Ulusoy'a, ev sahibi “Yıllardır burada yaşıyoruz, 20 yıldır Avcılar'ın hali ortada, çok geride kaldık. Ben ticaret ile ilgileniyorum ve diğer semtleri de gezme fırsatım oluyor. Diğer ilçelere imreniyorum ve buradan taşınmak istiyorum. Bize ne vaat ediyorsunuz? Ek olarak Cemevi projeniz var mı?” diye sordu. Ulusoy ise "Amacımız marka Avcılar’ı hayata geçirmek. Yeşil ve Mavi, yaşanacak bir projemiz ile yola çıkacağız. Cemevi isteğiniz için size cevabım net. İhtiyaç varsa kesinlikle yapacağız. Alevi kültürünün desteklenmesi ile ilgili tavrımız net. Eksikliğimizi hiç hissetmeyeceksiniz. Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı olmadan Avcılar'da kardeş gibi yaşamak tek gayemiz ve isteğimiz. Güzelliğimizin değerini katlamak ve yaşam kalitesini artırmak için kalpleri kırmadan, gönülleri bir ederek hizmet edeceğiz. Hep birlikte başaracağız" dedi.