Avcılar Başkan Adayı Ulusoy: 1 Nisan Avcılar için milat olacaktır

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'da düzenlenen Malatyalılar gecesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gecede Avcılar’ı kısa zamanda şahlandıracak projelerle geldiklerini söyleyen Ulusoy, "1 Nisan sizlerin destek ve katkılarıyla Avcılar için yeni ufuklara açılmanın, yeni başlangıçların, yeni hizmetlere kavuşmanın ve marka bir kent olmanın da miladı olacaktır” dedi. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Denizköşkler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Malatyalılar gecesinde vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen programa Dr. Ulusoy’un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve çok sayıda Malatyalı katılım sağladı. Gecede Malatyalılara hitap eden Ulusoy, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Avcılar’ı yeniden inşa edeceklerinin altını çizdi. Gecede masaları tek tek gezerek, özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Ulusoy, Avcılar’ın kaderini değiştireceklerini söyledi. “1 NİSAN AVCILAR İÇİN MARKA BİR KENT OLMANIN MİLADI OLACAKTIR” Gecede bir konuşma yapan Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Çok mukaddes bir yolculuğa çıktık. İnşallah sizlerden bu akşam aldığımız bu enerji ve bu muhteşem sinerjiyle Avcılar’da bu 20 yıllık makus talihe son vereceğiz. Bu kadar güzel bir noktada olan, bu kadar hassas bir noktada olan böyle bir ilçenin parmakla gösterilen inci gibi muhteşem bir yer olması gerekmez mi? Ne hazindir ki tarihi geçmişi çok derin olan bu ilçemiz kaderine terkedildi. 20 yıllık bir belediyecilik depremiyle karşı karşıya bırakıldı. Ama inşallah bu akşam burada görmüş olduğumuz muhteşem tabloyla ve tüm renklerin her şekliyle tüm mozaiklerin hiçbir parçasının ayrılmamasıyla tüm Avcılar’ın hizmete odaklanmasıyla 31 Mart 2019’da Avcılar için bu makus talih son bulacak. Bu kıymet bilmemezlik son bulacak. 1 Nisan, sizlerin destek ve katkılarıyla Avcılar için yeni ufuklara açılmanın, yeni başlangıçların, yeni hizmetlere kavuşmanın ve marka bir kent olmanın da miladı olacaktır. Gözünüz aydın Avcılar” dedi. “ŞİMDİ CEKETİ NEREYE ASACAKLAR” Hizmet odaklı belediyeciliğin önemini vurgulayan Başkan Adayı Ulusoy, "Gönülden yaklaşılsaydı, gönülden çalışılsaydı, değer verilseydi Avcılar bu halde olur muydu? Çünkü neye alışmışlar? Ceketimi assam kazanıyorum. 20 yıldır burayı böyle aldılar. Şimdi merak ediyorum. 20 yıldır bir çivi dahi çakmadılar. Sizler buna şahitsiniz. Şimdi ceketi nereye asacaklar” diyerek Avcılar’a en güzel hizmeti sağlayacaklarını sözlerine ekledi. “MUHTEŞEM PROJELERLE, GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİYLE GELİYORUZ” Avcılar için muhteşem projeler hazırladıklarını belirten Ulusoy, “Avcılar’ı kısa zamanda şahlandıracak ve muazzam bir noktaya getirecek, herkesin Avcılar’da yaşadığı için mutlu olacağı ve Avcılar’ın o eski güzide günlerine döneceği muhteşem projelerle gönül belediyeciliğiyle geliyoruz” cümleleriyle sözlerini tamamladı.

