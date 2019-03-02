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Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: "Cemevleri de camiler de bizim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: "Cemevleri de camiler de bizim"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi’nde Cemevi’ni ziyaret etti. Alevi vatandaşlara projelerini anlatan Ulusoy, "Cemevleri de bizim Camilerde bizim. Gerektiğinde Cemevi de yapacağız ve her desteği de vereceğiz" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Bayburtlu vatandaşlar ile bir araya geldi. Ardından Yeşilkent Mahallesinde bulunan Cemevi’ne giderek Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Ulusoy, Cemevi bünyesinde pozitif bilimler eğitimi gören öğrencileri de ders sırasında ziyaret ederek, yeni projelerini anlattı.
Yeşilkent Cemevi’nde vatandaşlarla bir konuşma yapan Ulusoy, “Avcılar’a hizmet birlikte gelecek dedik. Herkese gelecek, her kesime gelecek. Bizi birbirimize daha sıkı sıkı bağlayacak birliğimizi pekiştirecek bir gönül belediyeciliği ile geliyoruz. Burası da bir gönül evi. Burası da gönülle beraber ve can dost diyoruz ya can-ı gönülden kurulan ve yüzyıllardır bir çınar olan bir yer. Gerektiğinde Cemevi de yapacağız ve her desteği de vereceğiz. Ben direkt olarak bunun sözünü vereyim size. Nasıl bir destek istiyorsanız öyle olacak. Cemevleri de bizim camiler de bizim. Bütün desteğimizi vereceğiz, gerektiğinde imar edeceğiz gerektiğinde yapacağız. Maddi destek de vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:

Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:

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