Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: “Engelli vatandaşlar ve aileleri için sosyal tesis açacağız"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çok harika bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Fiziksel ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için Avcılar’da sosyal tesis açacağız" dedi. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’daki 10 mahalleyi tek tek gezdiklerini ve herkesle temas içinde olduklarını söyledi. Fiziksel ve zihinsel engelli vatandaşlar için Avcılar’da sosyal tesis açacaklarını açıklayan Ulusoy, engelli vatandaşlar için kaldırım düzeninden sosyal tesis ve bakıma kadar geniş çaplı bir eylem planını hayata geçireceklerini ifade etti. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, tüm Avcılar’ı kapsayan geniş çaplı bir planlama yaptıklarını belirterek, “Avcılar’da kaldırımlar araçlar ile dolu. Engelli kardeşlerimiz bu yüzden zorluk yaşıyor. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çok harika bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Fiziksel ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için Avcılar’da sosyal tesis açacağız. Bu projeyi bir hafta ile 10 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki engelli kardeşlerimiz ve aileleri çok mutlu olacak. Bu sosyal tesis sadece engelli kardeşlerimize değil, akrabalarına da açık olacak” dedi.

“10 mahalleyi adım adım geziyoruz, her mahalleye özgü projelerimizle geliyoruz”

Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy Mahallesi, Gümüşpala, Merkez, Mustafa Kemalpaşa, Tahtakale ve Yeşilkent Mahallesi’ni adım adım, aile aile gezip yapılacaklar listesi için not aldıklarını aktaran Ulusoy, “60’a yakın projemiz var. Her mahallede farklı projeler yapacağız. Her mahalleyi vatandaşlarımızla birlikte kalkındıracağız. Her projenin özünde insan var. İnsana dokunmayan, faydası olmayan hiçbir proje için bütçe ayırmayacağız” açıklamasında bulundu.

Vatandaşın söylediklerini tek tek not aldı, birlikte şarkı söyledi

Mahalle gezisinden sonra karşılaştığı engelli bir vatandaşla sohbet edip söylediklerini tek tek not alan Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Engelli kardeşimin notlarını aldım. Bu notları tek tek ve büyük bir özenle hayata geçireceğiz” dedi. Sohbet sonrasında engelli vatandaşın söylediği şarkıya eşlik eden Ulusoy, herkesin hizmeti hak ettiğini, mutluluğu paylaşarak çoğaltacaklarını ifade etti.