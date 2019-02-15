HABER

Avcılar Belediye Başkanı Benli, DSP'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

CHP'den yeniden belediye başkanı adayı gösterilmeyen ve partisinden istifa eden İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli DSP'ye katıldı - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Bugün de başarılı bir belediye başkanı olan ve daha önce müracaatta bulunan Avcılar Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli partimize katıldı. Kendisini ayrıca 31 Mart seçimlerinde Avcılar'dan belediye başkan adayı gösterdik" - Aksakal, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da pazartesi günü DSP'ye katılacaklarını bildirdi

CHP'den yeniden belediye başkanı adayı gösterilmeyen ve partisinden istifa eden İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, DSP'ye katıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim hazırlıkları ve aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin iki partili sisteme götürülmeye çalışıldığını ve bu yönde yapılan ittifakların doğru olmadığını her zaman dile getirdiklerini belirten Aksakal, halkına hizmet etmek isteyen ve bulunduğu yerde karşılığı olan isimleri belediye başkan adayı olarak gösterdiklerini bildirdi.

Partilerinden istifa edip gelmeleri kaydıyla yapılan başvuruları da değerlendirdiklerini ifade eden Aksakal, "Bugün de başarılı bir belediye başkanı olan ve daha önce müracaatta bulunan Avcılar Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli partimize katıldı. Kendisini ayrıca 31 Mart seçimlerinde Avcılar'dan belediye başkan adayı gösterdik." dedi.

Aksakal, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da pazartesi günü DSP'ye katılacaklarını duyurdu. Her iki isim de CHP tarafından yeniden aday gösterilmemişti.

-"DSP'de devam diyoruz"

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de DSP'ye katılımı ile ilgili, "Yurtsever aydın sorumluluğuyla; bir şehremini, belediye başkanı olarak demokrasi ve kadının insan hakları konusunda mücadeleye; Atatürk ilkelerine bağlı, Türk siyasi tarihinin dürüst lideri Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'de devam diyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP, Avcılar Belediye Başkanlığına Turan Hançerli'yi aday göstermişti.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)Bakan Soylu: Bunlar, Türkiye'ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır (2)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: "AK Parti’yi Türkiye’nin her yerinde inşallah birinci parti çıkaracağız“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: "AK Parti’yi Türkiye’nin her yerinde inşallah birinci parti çıkaracağız“
Anahtar Kelimeler:
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.