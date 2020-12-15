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Avcılar Belediye Başkanı Hançerli’den balkon çökmesiyle ilgili açıklama

15.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Avcılar Belediye Başkanı Av.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 3 balkonu çöken binanın yanına gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hançerli, “Kentsel dönüşüme girmiş bir yapı. Fakat itiraz edilmiş bakanlık da itirazı reddetmiş. Komşularımız kendi aralarında uzlaşamamışlar. Durup dururken yıkılan bir yapı değil. İzinsiz bir yıkım işlemi yaparken, çalışanların düşmesi söz konusu" dedi.
Avcılar Merkez Mahallesi Demir Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın 3 balkonu çöktü. Olayda 2 kişi yaralanırken, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli de olay yerine gelerek bilgi aldı. Durup dururken bir yıkımın olmadığını söyleyen Hançerli, “Kentsel dönüşüme girmiş bir yapı. Fakat itiraz edilmiş bakanlık itirazı reddetmiş. Yasal sürecini bekleyen bu süre içerisinde de bir kısım kat malikleri oturuyor. Durup dururken yıkılan bir yapı değil. İzinsiz bir yıkım işlemi yaparken, çalışanların düşmesi söz konusu. Her iki arkadaşıma da acil şifa diliyorum. Bir çalışanın durumunun ciddi olduğu yönünde bir bilgi var. Diğer çalışan daha iyi. Buradan şunu ifade etmek lazım; binada komşularımız kendi aralarında uzlaşamamışlar. Önemli bir kısım bu binanın yenilenmesi için işlemlerini yapmış, bir kısım komşularımız da itiraz etmişler. Hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyacımız var yenileneceğiz de. Binanın 30 gün kadar süresi kalmış. mühürlenmesi için. Bu olaydan sonra artık binada 3 aile kalmış onları da tahliye için ikna edeceğiz. Durup dururken yıkılan bir bina değil. Çalışanlar yıkım yapıyorsa yasal olmayan bir yıkım” dedi .

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