Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Firüzköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği etkinlikte ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi.

Programa katılan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, açılışta öğretmenlerle sohbet etti. Açılış programının ardından Başkan Benli ve davetliler yemeğin verildiği salona geçti. Yemek sırasında eski Firüzköy Vakıf Başkanı Yurdanur Kırıcı fenalaşarak yere yığıldı. Yemekte öğretmen Yurdanur Kırıcı'nın fenalaştığını gören Benli, hemen öğretmene ilk müdahaleyi yaptı. Başkan Benli, fenalaşan öğretmenin nabzını ve ardından da aracında bulunan ekipman ile tansiyonunu ölçtü. Başkan Benli, emekli öğretmenin bilincini kaybetmemesi için de ağzını açarak dilini çıkarttı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öğretmen sedyeye alınarak hastaneye götürüldü. Başkan Benli de ambulansa binerek hastaneye kadar öğretmenle ilgilendi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen öğretmen Kırıcı'nın acil olarak anjiyoya alındığı öğrenildi. (İHA)

