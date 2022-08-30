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  4. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti

30.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk yaşta iki kolunu vatoz makinesine kaptıran Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti. 850 yüzücü ile boğazı geçen Hançerli, “Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti

24 Ağustos tarihinde 34’üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nda İstanbul Boğazı’nı kolsuz yüzerek geçen Hançerli, bugün de 30 Ağustos Zaferi’nin 100'üncü yıldönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü. Çanakkale Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlige katılan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa’dan Asya’ya yüzdü.

''AZİM, KARARLILIKLA HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM''

Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, “Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

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(DHA)

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