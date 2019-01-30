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Avcılar Belediyesi ‘Sevgi İzi’ bırakmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:11 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, engelli veya Alzheimer hastası vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için başlatılan Sevgi İzi projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.2018 yılının başında hayata geçirilen proje kapsamında benibuldular.com adlı siteden zihinsel engelli, alzheimer, işitme engelli ve benzer hastalıklara sahip vatandaşlar için alınan numaralar, engelli bireyin sol koluna işleniyor.

Avcılar Belediyesi, engelli veya Alzheimer hastası vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için başlatılan Sevgi İzi projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
2018 yılının başında hayata geçirilen proje kapsamında benibuldular.com adlı siteden zihinsel engelli, alzheimer, işitme engelli ve benzer hastalıklara sahip vatandaşlar için alınan numaralar, engelli bireyin sol koluna işleniyor. Bu numara sayesinde bireyin kaybolması gibi durumlarda bulan vatandaşlar en yakındaki polis, jandarma veya ilgili birime başvurduğunda tüm iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgilere ulaşılabiliyor. Numaralar sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da geçerli oluyor. Böylelikle yakınlarının kaybolması korkusundan kurtulan vatandaşlar Sevgi İzi’ne yoğun ilgi gösteriyor.
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de proje kapsamında 2018 yılında başlattığı çalışmayı hız kesmeden sürdürüyor. Benibuldular.com sitesinden kayıt yaptırarak numaralarını alan vatandaşlar Avcılar Belediyesi’ne gelerek yakınlarına bu işlemi ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyor.
Aileler güvende hissediyor
2019 yılının ilk günlerinde de Sevgi İzi dövmeleri için randevu alan vatandaşlar Avcılar Belediyesi’ne gelmeye devam ediyor. Zihinsel engelli, Alzheimer hastası ya da öğrenme güçlüğü gibi rahatsızlıklara sahip hastalar, yakınlarıyla birlikte Sevgi İzi yaptırmak için Avcılar Belediyesi’ne başvuruyor. Hasta yakınları, böyle bir projeye uzun zamandır ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle projeyi duyar duymaz Avcılar Belediyesi’ni arayarak randevu aldıklarını aktardılar. Aileler, Sevgi İzi projesinin çok değerli olduğunu, Sevgi İzi sayesinde yakınlarının güvenliğiyle ilgili kaygılarının azalacağını ve içlerinin daha rahat olacağını söyleyerek Avcılar Belediyesi yetkililerine ve Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’ye teşekkürlerini ilettiler.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de “’Önce İnsan’ anlayışıyla tüm vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvende hissettiği bir Avcılar için çalışacağız. Avcılarlı hemşehrilerimizle beraber biz büyük bir aileyiz” dedi.
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Sevgi İzi projesi kapmasında yürüttüğü çalışma vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek Sevgi İzini yaptırabiliyorlar.

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