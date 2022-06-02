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Avcılar'da 17 yaşındaki Cansu'yu yine kaçırdılar! Mide bulandıran olay... Yapmadıkları kalmamış

02.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da 17 yaşındaki Cansu Göçmüş geçen yıl kaçırılmış sonra eve dönüp şikayette bulunmuştu. Cansu'nun tekrar kaçırıldığını öne süren acılı anne Nuray Göçmüş, Bu kişiler hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Görenler var aynı kişiler kızımı zorla arabaya bindirip kaçırmışlar. Gelinlik giydirip evlenmiş gibi gösterdiler, düğün davetiyesi bile bastırmışlar. Davut B. kızıma tecavüz edip hamile bıraktı, şiddet nedeniyle bebeği düştü. Zorla dilendiriliyor. 18 yaşından küçük kızımı bulun'' dedi.

Avcılar'da 17 yaşındaki Cansu'yu yine kaçırdılar! Mide bulandıran olay... Yapmadıkları kalmamış

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar evinden zorla kaçırıldığı iddia edilen Cansu Göçmüş'ün annesi Nuray Göçmüş, kızının geçen yıl da Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından kaçırılarak, alıkonulduğunu iddia etti.

"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAYIP HAMİLE BIRAKTI, DÖVÜLDÜ, BEBEĞİNİ KAYBETTİ"

Kızına gelinlik giydirip evlenmiş gibi gösterildiğini, düğün davetiyesi bile bastırıldığını anlatan Nuray Göçmüş, "Kızımın bulunması için polise başvurunca Cansu eve dönmüştü. Bana Davut B.'nin kendisi ile rızası olmadan ilişkiye girdiğini, hamile bıraktığını, zorla dilendirildiğini, sürekli tehdit edildiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle düşüp bebeğini kaybettiğini anlattı" dedi.

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"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Davut B. ve babası Ayhan B. hakkında polise şikayet başvurusu yaptığını söyleyen Göçmüş, "Kızım eve dönünce birlikte yaşamaya başladık. Geçen Pazar günü dişi çok ağrıdığı için kliniğe, ardından ilacını almak için eczaneye gitti. Ben de yakındaki bir düğüne gitmek üzere yanından ayrıldım. Görenler var, Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından zorla bir arabaya bindirilerek götürülmüş. Kızımın yanına yaklaşmaması için savcılıktan karar aldırmıştık. Hakim ve savcılarımızdan rica ediyorum, 18 yaşından küçük kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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