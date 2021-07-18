Avcılar'da 4 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Yamaç Sokak'ta 4 katlı boş binanın çatısında başladı. Gündüz saatlerinde çatı katında oksijen kaynağı kullanılarak söküm yapıldığı belirtilen binadan yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gönderilen itfaiye ekipleri tümüyle alev alan çatıyı söndürmek amacıyla büyük çaba harcadı.

VATANDAŞLAR GÖREVLİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Alevlerin yandaki binalara ve hemen bitişiğindeki elektrik trafosuna sıçramaması amacıyla başlatılan çalışmalar yarım saatte sonuç verdi. İtfaiye araçlarının ulaşabilmesi için sokaktaki araç sahiplerine kısa sürede ulaşılması görevlilerin işini kolaylaştırdı.

KORKU İLE DIŞARI ÇIKTILAR

Sokak sakinleri korku ile kendilerini dışarı atarken, bazı ailelerin evlerinde besledikleri kuşları da dumandan etkilenmemesi için kafesleri ile birlikte çıkardıkları dikkat çekti. Kontrol altına alınan yangın 1 saatte tamamen söndürüldü. (DHA)



