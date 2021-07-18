HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da 4 katlı binada yangın paniği

Avcılar'da 4 katlı binada yangın paniği

18.07.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında geçen hafta boşaltılan ve içindeki parçaların sökümüne başlanan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangının bitişiğinde trafo ve binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı.

Avcılar'da 4 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Yamaç Sokak'ta 4 katlı boş binanın çatısında başladı. Gündüz saatlerinde çatı katında oksijen kaynağı kullanılarak söküm yapıldığı belirtilen binadan yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gönderilen itfaiye ekipleri tümüyle alev alan çatıyı söndürmek amacıyla büyük çaba harcadı.

VATANDAŞLAR GÖREVLİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Alevlerin yandaki binalara ve hemen bitişiğindeki elektrik trafosuna sıçramaması amacıyla başlatılan çalışmalar yarım saatte sonuç verdi. İtfaiye araçlarının ulaşabilmesi için sokaktaki araç sahiplerine kısa sürede ulaşılması görevlilerin işini kolaylaştırdı.

Bingöl'de leyleğin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan yangın söndürüldüBingöl'de leyleğin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan yangın söndürüldü

KORKU İLE DIŞARI ÇIKTILAR

Sokak sakinleri korku ile kendilerini dışarı atarken, bazı ailelerin evlerinde besledikleri kuşları da dumandan etkilenmemesi için kafesleri ile birlikte çıkardıkları dikkat çekti. Kontrol altına alınan yangın 1 saatte tamamen söndürüldü. (DHA)

Mersin'deki yangın büyüyor! 50 ev tahliye edildiMersin'deki yangın büyüyor! 50 ev tahliye edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERGizem Karaca plaja indiGizem Karaca plaja indi
Eski belediye başkanın oğlunun feci ölümüEski belediye başkanın oğlunun feci ölümü
Anahtar Kelimeler:
yangın Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Korkunç görüntü! Bu kez Gediz Deltası

Korkunç görüntü! Bu kez Gediz Deltası

Ayrıldıktan sonra açıldı! İpli bikinisiyle göz kamaştırdı

Ayrıldıktan sonra açıldı! İpli bikinisiyle göz kamaştırdı

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.