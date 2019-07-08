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Avcılar'da 55 ayrı suçtan aranması olan firari yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da şüphe üzerine durdurulan ve yapılan sorgulamada 55 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıkan firari Metin E. yakalandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri geçtiğimiz günlerde Firüzköy Bulvarı'nda şüphelendikleri bir adamı durdurdu. Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen adam başka birisine ait kimliği göstererek ekipleri yanıltmaya çalıştı.

POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Polisin şüphelenip gerçeği söylemesi üzerine kimliğimi gösteren ve adının Metin E. (33)olduğu öğrenilen adamın sistem üzerinden sorgulaması yapıldı. Ekipler yaptıkları sorgulama karşısında şaşkına döndü. Metin E.'nin hırsızlıktan 31, mala zarar vermeden 8, konut dokunulmazlığını ihlal etme'den 8 ve aralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması suçunun da olduğu toplam 55 ayrı suçtan aranmasının olduğu 35 ayrı dosyadan ise firari olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Kısa sürede emniyete getirilen Metin E. işlemleri yapılarak adliyeye sevk edildi. Metin E.'nin ayrıca 45 yıl 4 ay 5 gğn ve 12.500 lira para cezasının da olduğu öğrenildi. Metin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Avcılar firari suç makinesi

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