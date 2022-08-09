Avcılar'da 70 saniyede 70 bin TL'lik hırsızlık pes dedirtti

Hırsızlık olayı önceki gün saat 07.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki lüks otomobili gözlerine kestirip, birkaç saniye durduktan sonra gidip geri döndü.

PİYASA DEĞERİ 70 BİN TL

İçinde bulunduğu otomobilden uzanan yüzü cerrahi maskeli, başında kapüşon bulunan kişi, sürücü tarafındaki camı kırıp içeri girdi. Şüpheli, piyasa değeri ortalama 70 bin TL olan hayalet göstergeyi söküp çalarak, aracına döndü. 70 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

(DHA)

