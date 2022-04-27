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Avcılar'da akılalmaz anlar! İtfaiye ekipleri kedi için seferber oldu, o engel oldu: Özel mülke kimse giremez

27.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiye ekiplerine ev sahibi engel oldu. Duruma tepki gösteren adam 'Burası özel mülk, kimsenin girmeye hakkı yok' derken, söz konusu kedi ise mahsur kaldığı yerden kurtarılamadı. İtfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.

Avcılar'da akılalmaz anlar! İtfaiye ekipleri kedi için seferber oldu, o engel oldu: Özel mülke kimse giremez

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yeni Yuva Sokak'taki binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda dün bir kedinin mahsur kaldığının bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan bodrum katına inen itfaiye erleri, buradaki eşyaların arasına saklanan kediyi yakalamaya çalıştı.

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''ÖZEL MÜLK, GİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK''

Bir itfaiye erinin araçtan yakalama aparatını almaya gittiği sırada gelen ev sahibi, duruma tepki gösterdi. Ev sahibinin, özel mülküne girilmesine kimsenin hakkı olmadığını söylemesi üzerine itfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.

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(DHA)

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Avcılar
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