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  4. Avcılar'da aracı çalıp dehşet saçmıştı! ABD'li hırsız tutuklandı

Avcılar'da aracı çalıp dehşet saçmıştı! ABD'li hırsız tutuklandı

05.10.2024 16:57
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İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olayda bir galeriden çaldığı cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da aracı çalıp dehşet saçmıştı! ABD'li hırsız tutuklandı

Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana gelmişti. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istenmişti. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 14 araca çarparak kaçmıştı. 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Avcılar’da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Öldürme ve Hırsızlık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Avcılar
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