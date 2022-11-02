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Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla çirkin saldırı! Polisler kıskıvrak yakaladı

02.11.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'na yapılan çirkin saldırı çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Elindeki baltayla anıta vurarak zarar veren 27 yaşındaki bir kişi, polis tarafından yakalandı. Avcılar Kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaptı.

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla çirkin saldırı! Polisler kıskıvrak yakaladı

Avcılar Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında çirkin bir saldırı yapıldı.

KAİDEYE BALTAYLA VURDU

İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

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KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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Soruşturmaya devam ediliyor.

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Avcılar Atatürk Anıtı

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