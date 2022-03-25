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Avcılar'da bebeğine çamaşır suyu enjekte eden kadına 20 yıl hapis! Baba, çılgına döndü: Benim çocuğum paramparçaydı

25.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da meydana gelen korkunç olayda 1,5 yaşındaki kızına çamaşır suyu enjekte eden Ezgi Karaçalı, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede Ezgi Karaçalı, ''İşlemediğim bir suçtan 3 yıldır tutukluyum'' ifadelerini kullanırken, baba Eray Korucu sanık avukatına yönelik "Senin çocuğun var mı? Benim çocuğum paramparçaydı. Sol elini kullanamıyor" diyerek bağırdı.

Avcılar'da bebeğine çamaşır suyu enjekte eden kadına 20 yıl hapis! Baba, çılgına döndü: Benim çocuğum paramparçaydı

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Karaçalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı tarafların boşandığını ve sanığın soyadının Karaçalı olarak değiştiğini söyledi. Müşteki avukatı sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Alınan 3 raporda da atılı suça ilişkin maddi bulgu belirtilmemiştir. Atılı suç ile illiyet bağı kurulmamıştır. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum" dedi.

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"ÇOCUĞUM PARAMPARÇAYDI"

Sanık avukatının savunma yaptığı sırada duruşmada gerginlik yaşandı. Baba Eray Korucu sanık avukatına yönelik "Senin çocuğun var mı? Benim çocuğum paramparçaydı. Sol elini kullanamıyor" diyerek bağırdı. Sanık anne Ezgi Karaçalı ise savunmasında "İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum" diyerek beraatını talep etti.

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İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ezgi Karaçalı’nın öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirme yoluyla öldürmeye kalkışmasının sabit olduğunu belirterek 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eyleminin kamu vicdanının yaralayan travmatik özelliğini dikkate alan mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamadı. Mahkeme, cezanın infazından sonra başlamak üzere sanığın 20 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına karar verdi.

(DHA)

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