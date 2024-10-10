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  4. Avcılar'da bina bodrumunda tanksavar silahı bulundu! Eski asker hatıra olarak alıp çuvalda unutmuş

Avcılar'da bina bodrumunda tanksavar silahı bulundu! Eski asker hatıra olarak alıp çuvalda unutmuş

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
10.10.2024 15:45
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Avcılar'da temizlik yapılan bir binanın bodrumundan tek atımlık 2 adet lav silahı bulundu. 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen silahların eski asker olduğu öğrenilen K.U.'ya ait olduğu ortaya çıktı. K.U., anti tank roket atarları hatıra olarak aldığını, bunları eski evinin bodrum katına koyduğunu ve burada unuttuğunu söyledi.

Avcılar'da bina bodrumunda tanksavar silahı bulundu! Eski asker hatıra olarak alıp çuvalda unutmuş

Olay, İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir binanın bodrum katında temizlik yapan 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılan 2 çuvalın içinde ne olduğu bilinmezken, çuval açıldı ve içine bakıldı.

HAFİF TANKSAVAR SİLAHI BULUNDU

Çuvalı açanlar karşılaştıkları silahlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Çuvalın içinde 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki law silahı olduğu görüldü. Silahları bulanlar olayı polis ekiplerine bildirdi.

LAW SİLAHLARINA EL KONULDU

İhbarın üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve law silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı. Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelinin eski asker K.U. olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada boş law silahının geçmişte bu binada oturan eski asker K.U'ya ait olduğu belirlendi.

15 YIL ÖNCE HATIRA OLARAK ALMIŞ

K.U, şu an oturduğu eve yapılan operasyonla yakalandı. K.U, emniyetteki ifadesinde; eski asker olduğunu, 15 yıl önce anti tank roket atarları hatıra olarak aldığını, bunları eski evinin bodrum katına koyduğunu ve burada unuttuğunu söyledi. Yapılan işlemlerin ardından hazırlanan dosya ikmalen adliyeye sevk edilirken, K.U. serbest bırakıldı.

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Asker Avcılar
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